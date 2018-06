Dlaczego pracownicy odchodzą z firmy? W czasach, kiedy coraz częściej mówi się o rynku pracownika, a rekrutacje na wiele stanowisk tkwią w martwym punkcie, bo brakuje chętnych do pracy, warto pamiętać o tym, że rotacja pracowników wciąż trwa. Ludzie przychodzą do firmy, a odchodzą od szefa i powinien to uświadomić sobie każdy, kto zmaga się z problemem specjalistów uciekających do innych firm. Poznaj 10 grzechów głównych szefów, przez które pracownicy odchodzą z firmy!

Dlaczego pracownicy odchodzą z firmy? Jeśli myślisz, że to wiesz, na pewno się mylisz!

Jesteś szefem i wydaje ci się, że wszystko jest w porządku. Firma ma zlecenia, jej kondycja finansowa jest dobra, a zespół składa się ze specjalistów, którym nie brak pracy. Nagle wszystko zaczyna się sypać, bo pracownicy składają wypowiedzenia i odchodzą do innych firm. Pytani o powody, najczęściej mówią o potrzebie zmian czy nowych wyzwań. Czasem zwracają też uwagę na wyższe wynagrodzenie, które zaproponowała im konkurencyjna firma, ale nawet, gdy proponujesz podwyżkę, nie są już nią zainteresowani – kategorycznie chcą odejść.



Dlaczego pracownicy odchodzą z firmy? Na pewno nie z tych powodów, które przedstawiają ci wraz z wypowiedzeniem! Przyczyny zwykle tkwią w organizacji firmy albo w samej osobie szefa. Zobacz 10 prawdziwych powodów, dla których specjaliści zwalniają się z firmy!



[przycisk_galeria]





Pracodawcy powinni postawić na budowanie relacji z pracownikami





[g]13177062[/g] Jesteś szefem i wydaje ci się, że wszystko jest w porządku. Firma ma zlecenia, jej kondycja finansowa jest dobra, a zespół składa się ze specjalistów, którym nie brak pracy.i odchodzą do innych firm. Pytani o powody, najczęściej mówią o potrzebie zmian czy nowych wyzwań. Czasem zwracają też uwagę na wyższe wynagrodzenie, które zaproponowała im konkurencyjna firma, ale nawet, gdy proponujesz podwyżkę, nie są już nią zainteresowani – kategorycznie chcą odejść.Na pewno nie z tych powodów, które przedstawiają ci wraz z wypowiedzeniem! Przyczyny zwykle tkwią w organizacji firmy albo w samej osobie szefa. Zobacz 10 prawdziwych powodów, dla których specjaliści zwalniają się z firmy![przycisk_galeria][g]13177062[/g]

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.