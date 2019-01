10 powodów za…

1. Czas. Prozaiczne czynności domowe są czasochłonne. Ot 5 minut na zmywanie naczyń, 15 na odkurzenie podłóg, kolejny kwadrans na ich mopowanie, 20 na wstawienie i rozwieszenie prania dodajmy do tego 5 minut prasowania. To tylko kilka czynności, w ciągu dnia jest ich znacznie więcej, ale jeżeli posłużymy się tym przykładem, to zobaczymy, że zajmują godzinę. To 365 godzin w skali roku, które przekładają się na 15 dni pracy, której część mogłyby wykonać za nas inteligentne roboty i sprzęty AGD. Czemu więc nie skorzystać z ich pomocy, a zaoszczędzonego w ten sposób czasu nie spożytkować na bardziej przyjemne aktywności?

2. Dokładność. Osoby, które używają robota odkurzającego iRobot Roomba po raz pierwszy często wykonują test konfrontacji z dotychczasowym odkurzaczem. Po prostu puszczają go zaraz po tym jak sami odkurzą. Z wielkim zdziwieniem odkrywają, że robot zgromadził w pojemniku całkiem sporo kurzu i brudu. Jak to możliwe? Dzieje się tak, ponieważ robot pracuje bardzo sumiennie pokrywając 98% sprzątanej powierzchni – o około 20% więcej niż człowiek przy użyciu zwykłego odkurzacza czy odkurzacza pionowego. Robot naszpikowany jest czujnikami, dzięki którym podejmuje 60 decyzji na sekundę, dostosowując pracę do rodzaju sprzątanego podłoża i otoczenia. Robot odkurzający Roomba działa w oparciu o opatentowany trójstopniowy system sprzątania, złożony z wirującej szczotki bocznej, dwóch szczotek głównych oraz silnika. Robot jest w stanie skutecznie sprzątać wzdłuż krawędzi i w narożnikach.