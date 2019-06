10 rzeczy, które musisz zrobić żeby twoje życie było lepsze. Zaskoczony?

zobacz galerię (11 zdjęć) Kiedy ostatni raz wykonywałeś podstawowe badania krwi i moczu? Jeśli nie pamiętasz, zrób je jak najszybciej. Nie zwlekaj z tym zwłaszcza wtedy, gdy często jesteś zmęczony, boli cię głowa lub dopadają cię inne dolegliwości. Wybierz się także do dentysty skontrolować stan swojego uzębienia, a jeśli jesteś kobietą - zaplanuj też wizytę u ginekologa. Canva zobacz galerię (11 zdjęć)

Poziom zadowolenia ze swojego życia określasz jako umiarkowany? Chcesz coś zmienić, ale nie wiesz co? Jeśli wciąż nie wiesz, co zrobić, by twoje życie cieszyło cię bardziej, mamy dla ciebie kilka propozycji. Gwarantujemy, że każda z nich sprawi, że twoje życie będzie lepsze! To jak, wchodzisz w to?