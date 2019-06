10 sprawdzonych sposobów na ukąszenia komarów

Jedną z ciemnych stron lata jest wzmożona aktywność komarów i kleszczy, która związana jest bezpośrednio ze zmianami klimatycznymi. Ocieplenie klimatu sprzyja adaptowaniu się komarów do różnych warunków pogodowych, co z kolei przekłada się na wzrost ich populacji. Co ważne, jeszcze kilkanaście lat temu komary pojawiały się niemal wyłącznie na wsiach, w lasach i na terenach zielonych. Obecnie można je spotkać nawet w centrach miast, a ich największa aktywność przypada na godziny wieczorne. Wylęganiu się komarów sprzyja wysoka wilgotność powietrza, a co za tym idzie opady i wysokie temperatury. Niestety coraz częściej zapominamy o ochronie przed komarami. W takim przypadku przydatne mogą okazać się sposoby na łagodzenie ukąszeń komarów!

123rf.com