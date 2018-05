Zwierzęta zagrożone wyginięciem to gatunki, które powinniśmy szczególnie chronić. Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt powinien stanowić jedynie przypomnienie o zwierzętach, o których powinniśmy pamiętać na co dzień. Dbanie o nie i odpowiednie ich traktowanie to nasz obowiązek, a mimo tego wciąż słyszymy o przypadkach bestialskiego potraktowania zwierzęcia przez człowieka. Zwierzęta giną jednak nie tylko dlatego, że w bezpośredni sposób jesteśmy wobec nich okrutni. Działalność człowieka na Ziemi sprawia, że tysiące gatunków zwierząt wymierają lub są tym zagrożone. Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Zwierząt przypominamy, jakie są zwierzęta zagrożone wyginięciem na terenie Polski.

