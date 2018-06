Zwierzęta zagrożone wyginięciem to gatunki, które powinniśmy szczególnie chronić. Dbanie o nie i odpowiednie ich traktowanie to nasz obowiązek, a mimo tego wciąż słyszymy o przypadkach bestialskiego potraktowania zwierzęcia przez człowieka. Zwierzęta giną jednak nie tylko dlatego, że w bezpośredni sposób jesteśmy wobec nich okrutni. Działalność człowieka na Ziemi sprawia, że tysiące gatunków zwierząt wymierają lub są tym zagrożone.

Ceny paliw idą w górę. Przeraża cię to? Zobacz ile za paliwo zapłacisz na...

Zwierzęta zagrożone wyginięciem w Polsce: Polska czerwona księga zwierząt

Jak możesz pomóc zwierzętom zagrożonym wyginięciem?

Rejestrem gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem w Polsce jest Polska czerwona księga zwierząt. Znaleźć w niej można nie tylko listę zagrożonych gatunków zwierząt, ale także informacje o nich i mapy rozmieszczenia. Polska czerwona księga zwierząt to nie tylko zbiór zagrożonych wyginięciem zwierząt, ale także opis już wdrożonych i proponowanych sposobów ich ochrony. Wydany w 2002 roku! Te, które znajdziesz w naszej galerii to tylko niektóre z gatunków zagrożonych wyginięciem.Analogicznym rejestrem jest międzynarodowa Czerwona księga zwierząt, w której opisane są gatunki zwierząt zagrożonych wyginięciem w skali świata.Jeśli chciałbyś pomóc zwierzętom, które są zagrożone wyginięciem w Polsce, a przynajmniej im nie szkodzić, możesz coś zrobić, niezależnie od tego kim jesteś. Będąc np. w górach, nie zaśmiecaj środowiska oraz nie wykraczaj poza wyznaczone szlaki turystyczne . Możesz też wesprzeć finansowo WWF Polska – to organizacja zajmująca się ratowaniem ginących gatunków zwierząt.