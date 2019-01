12 listopada dniem wolnym od pracy! 100-lecie niepodległości musimy uczcić z przytupem przez dwa dni

Autorzy projektu uzasadniali swój pomysł również faktem, że w tym roku 11 listopada wypada w niedzielę, więc pracownicy nie mogą odebrać tego dnia jako wolnego od pracy. - Połączenie niedzieli i święta mogłoby umniejszyć jego rolę. Wolne to bardzo dobre rozwiązanie, żeby Polacy poczuli wspólnotę i jedność - twierdzi Barbara Bartuś, posłanka PiS. Ale większość przedsiębiorców uważa pomysł za chybiony.

Ogromne straty finansowe

Wprowadzany na ostatnią chwilę pomysł o kolejnym wolnym dniu od pracy oznacza straty finansowe. - Według naszych kalkulacji, straty dla gospodarki wyniosą nawet 5 miliardów złotych - mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy w Konfederacji Lewiatan.

Projekt zaskoczył przedsiębiorców, którzy mają już ułożone harmonogramy pracy i znajdują się w środku okresu rozliczeniowego. - To nie jest dobry pomysł z perspektywy pracodawcy. Jako firma budowlana jesteśmy związani terminami, więc projekt stawia nam wszystko na głowie - wyjaśnia Patrycja Włodarczyk, wiceprezes firmy budowlanej Krak Bau.

12 listopada nie będą obowiązywać „zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem” - czytamy w projekcie.

Przedsiębiorcy widzą w tym pewną niesprawiedliwość. - Ustawowe wolne nie obejmie pracowników handlu, co z kolei nie wydaje się fair w stosunku do nich - uważa Adrian Kowalczyk, kierownik zespołu w międzynarodowej korporacji. - Dla pracodawców oznacza to nagłe i nieprzewidziane komplikacje - dodaje.

Wizerunkowy ruch

Posłowie opozycji uważają, że to propagandowe posunięcie PiS, uzasadnione zbliżającą się II turą wyborów samorządowych.

- To było niepotrzebne - zaznacza Barbara Zielińska z Kukiz’15. Inne zdanie ma posłanka Barbara Bartuś. - Zawsze nas straszą stratami, tak jak było w przypadku niedziel wolnych od handlu. Jeśli ktoś chce przygotować takie dane, żeby pokazać straty, to je wykaże. Według posłanki dodatkowy jeden dzień wolny „nie spowoduje żadnego zamieszania”.

Opozycja ma zupełnie inne zdanie. - Spowoduje to duży chaos wśród pracodawców i pracowników. To jest projekt pod publiczkę - ripostuje Józef Lassota, poseł PO, były prezydent Krakowa. - Nie wprowadza się projektu na ostatnią chwilę. Ale PiS ma to w zwyczaju - dodaje.

Ireneusz Raś z PO ma pewne zastrzeżenia co do pomysłu PiS, ale zadeklarował, że podczas posiedzenia Sejmu zagłosuje na „tak”.

Lud to kupi?

Duża część pracowników jest zadowolona z pomysłu, w końcu to kolejna w tym roku okazja, by przedłużyć weekend i wypocząć na dobre. - Jak najbardziej popieram. Będzie można wziąć udział w obchodach, bez martwienia się, że następnego dnia trzeba rano wstać do pracy - podkreśla Anita Żurek z krakowskiej agencji modelek.

Pojawiają się także negatywne opinie na temat projektu. - Nie znajduję do tego logicznego wytłumaczenia. Oczami wyobraźni nie widzę, by 12 listopada ludzie w szczególny sposób mieli świętować 100-lecie niepodległości - mówi Rafał Pajączek z Krakowa.

- Mnie to jest obojętne. I tak pracuję 7 dni w tygodniu. Ale z doświadczenia wiem, że wolny poniedziałek odbije mi się czkawką. We wtorek będę miał „młyn”. Zawsze nazajutrz po weekendzie przychodzi więcej gości - mówi Tomasz Bielak z kawiarni Tramwaj w Tarnowie.

Pojawia się też poważne zagrożenie w sektorze służbie zdrowia. - Co z wizytami u lekarzy, na które chorzy czekali kilka miesięcy? - pyta Maciej Angierman, mieszkaniec Mogilan.

Wedłu danych RMF-u, skutkiem projektu będzie nawet 300 tys. odwołanych wizyt lekarskich w przychodniach i tysiące odwołanych operacji.

KONIECZNIE SPRAWDŹ: