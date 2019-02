12 listopada dzień wolny za 11 listopada 2018

Czy 12 listopada będą czynne sklepy?

Zgodnie z projektem, 12 listopada 2018 roku ma być uroczystym świętem narodowym oraz dniem wolnym od pracy. Czy 12 listopada sklepy będą otwarte?

Zgodnie z pierwotnym projektem

"W dniu 12 listopada nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele oraz święta, o których mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni."

Oznaczałoby to, że wszystkie sklepy, hipermarkety i galerie handlowe mogłyby być normalnie otwarte. Tutaj zmiany jednak postanowili przegłosować senatorowie, którzy uważają, że 12 listopada 2018 powinien być dniem wolnym od pracy. - To jest wyjątkowa rocznica i ten dzień należy się Polkom i Polakom - powiedział Stanisław Karczewski, marszałek Sejmu. - To jest kuriozum - odpowiedział mu wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Jeśli ustawa wejdzie w życie i 12 listopada będzie jednak obowiązywał zakaz handlu, zakupy zrobimy tylko w osiedlowych sklepach (delikatesy, Żabka, Freshmarket), w których za kasą stanie właściciel sklepu lub pracownik zatrudniony na umowę-zlecenie.

12 listopada dzień wolny od pracy - ustawa przegłosowana

W nocy z wtorku na środę posłowie przegłosowali nowy dzień wolny w Polsce. Wielu z nas zadawało sobie pytanie, czy za Narodowe Święto Niepodległości, które wypada w niedzielę, 11.11.2018 należy nam się dzień wolny do odbioru w innym terminie. Zgodnie z kodeksem pracy niestety, takiej możliwości nie ma, jednak głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości jednorazowo ustanowiono 12 listopada 2018 dniem wolnym od pracy. A to dlatego , że w tym roku obchodzić będziemy 11 listopada 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

12 listopada - dzień wolny od pracy - ale nie dla wszystkich

Zgodnie z założeniami projektu dzień 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od pracy. To możliwość przedłużonego, ale jednocześnie jednorazowego świętowania, rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Posłowie PiS podkreślają, że 11 listopada, czyli Narodowe Święto Niepodległości jest jednym z najważniejszych świąt państwowym, a 100. rocznica odzyskania niepodległości to wyjątkowa okazja, skłaniająca do uczynienia 12 listopada dodatkowym dniem wolnym za 11 listopada 2018.

Jak czytamy w projekcie ustawy o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości:

"Podczas dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej".

12 listopada będą pracować jednak publiczne szpitale, ambulatoria i apteki.