12 listopada wolny od pracy – kto pracuje, kto ma wolne? Kogo ustawa nie obowiązuje? [Przepisy]

Wolny 12 listopada to efekt przyjęcia ustawy

W tym roku obchodzimy 100-tną rocznicę odzyskania niepodległości. Niestety, dość niefortunnie okrągła rocznica (11 listopada) wypada w niedzielę. Zdaniem rządzących tak wyjątkowe święto powinno być przedłużone – właśnie dlatego do Sejmu trafił projekt ustawy ustanawiający 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy.

We wtorek 23.10 Sejm rozpatrzył projekt ustawy i wysłał go do Senatu. W Senacie projekt przyjęto (26.10), ale z poprawkami.

Ustawę musi jeszcze podpisać prezydent Andrzej Duda.Wiemy już, że to zrobi. Poinformował o tym Błażej Spychalski, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta.

12 listopada 2018 r. wolny od pracy – nie dla każdego to szczęście

Ustanowienie 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy nie dla każdego jest korzystne. Tak nagłe przyjęcie ustawy zmieniającej kalendarz dni roboczych przysparza problemów różnym branżom. Wspominał o tym m.in. Ryszard Petru, który na mównicy sejmowej mocno skrytykował pomysł 2-dniowego świętowania odzyskania niepodległości:

Czy to jest wiejskie wesele, że to ma tydzień trwać? Czy jest kraj na świecie, który buduje swoje bogactwo, świętując czy pracując? Nie ma pieniędzy dla niepełnosprawnych, a jest na świętowanie?

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu (7-9 listopada) pomysł ustanowienia 12 listopada dniem wolnym od pracy będzie omawiany jako pierwszy. Już teraz wiemy jednak, że nie wszystkie branże mogą mieć wolne tego dnia. Pracować będą m.in. publiczne szpitale i apteki.

Według przyjętej do ustawy poprawki 12 listopada 2018 nie będą obowiązywały zasady dotyczące ograniczena świadczenia opieki zdrowotnej. Innymi słowy – otwarte będą:

szpitale,

ambulatoria,

apteki.

Kto musi pracować 12 listopada?

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem Pracy istnieją zawody, których nie dotyczą święta. Ich przedstawiciele muszą pracować mimo świąt. Należą do nich: