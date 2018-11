12 listopada wolny od pracy – sklepy będą otwarte czy zamknięte? Obowiązuje zakaz handlu? Kto będzie pracował 12 listopada?

12 listopada 2018 – sklepy będą otwarte? Kto pracuje, a kto ma wolne 12.11.18 r.?

Projekt ustawy o dniu wolnym 12 listopada 2018 r. został przegłosowany przez Sejm pod koniec października. Projekt spodobał się większości posłów:

za głosowało 233 posłów,

głosowało posłów, przeciw było 105 posłów,

było posłów, wstrzymało się od głosu 77 posłów.

Projekt ustawy następnie trafił do Senatu. Senatorowie zgłosili poprawkę dotyczącą zakazu handlu 12 listopada 2018 r. Chcieli, żeby 12 listopada 2018 r. sklepy były zamknięte. Przez lukę w prawie sklepy mogą być jednak otwarte tego dnia.

Robert Jezierski, prawnik w kancelarii Sobczyk&Współpracownicy dla „Rzeczpospolitej”: Chodzi o to, że ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni przewiduje ograniczenia tylko w przypadkach wymienionych w ustawie o dniach wolnych od pracy, a w niej 12 listopada nie został wymieniony. Tego dnia będą więc miały zastosowanie ogólne przepisy kodeksu pracy, które pozwalają na pracę w święto wszędzie tam, gdzie jest praca zmianowa, czyli praktycznie we wszystkich sklepach, w tym w największych sieciach handlowych.

Sklepy otwarte 12 listopada a Państwowa Inspekcja Pracy

Różne interpretacje przepisów dotyczące przegłosowanej zbyt szybko ustawy o 12 listopada jako dniu wolnym od pracy sprawiają, że kwestia otwarcia sklepów 12.11.18 pozostaje ciągle otwarta. Przedsiębiorcy mogą obawiać się kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Warto dodać, ze w handlu pracuje ok. 2 mln osób. Cały czas nie wiedzą oni, czy będą musieli przyjść do pracy 12 listopada. Sklepy otwarte mogą być na życzenie właścicieli – tego chce Polska Rada centrów Handlowych. Jej dyrektor generalny, Radosław Knap, poinformował o piśmie złożonym do głównego inspektora pracy i do Ministerstwa Rodziny i Polityki społecznej z prośną o intepretację przepisów. Wśród postulatów znalał się ten o możliwości otworzenia sklepów 12 listopada dla tych przedsiębiorców, którzy chcą tego dnia pracować.

12 listopada 2018 – kto pracuje?

Nie wszyscy będą mieli wolne 12 listopada 2018. Pracować będą m.in.:

zakłady produkujące żywność,

apteki, szpitale, ambulatoria,

ratownicy medyczni,

służby mundurowe,

pracownicy wykonujący pracę zmianową,

pracownicy zatrudnieni w transporcie, spedycji, komunikacji,

pracownicy wykonujący pracę w ruchu ciągłym,

pracownicy wykonujący niezbędne remonty,

branża gastronomiczna i hotelarska.

Ponadto do pracy przyjdą ci, którzy świadczą usługi wyłącznie w weekendy i święta.

