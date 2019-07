15 najlepszych atrakcji dla rodzin z dziećmi w Polsce

Kiedy odbędą się wybory parlamentarne 2019?

Wybory do Sejmu i Senatu 2019. Jesienią 2019 znowu pójdziemy do urn. Tym razem będziemy wybierać 460 posłów i 100 senatorów. Wybory do Sejmu i Senatu muszą odbyć się w jedną z niedziel między 13 października a 10 listopada.