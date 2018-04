17. PZU Cracovia Maraton 2018. Najlepszy w trakcie tegorocznej edycji maratonu okazał się Etiopczyk Birhanu Bekele Berga. Dobiegł na metę zlokalizowaną na Rynku Głównym w czasie 2:11.34. Zawodnicy na trasie zmagali się nie tylko z 42 kilometrami i innymi zawodnikami ale przede wszystkim z upałem.

Wygrał Etiopczyk Birhanu Bekele Berga 2:11.34 godz. przed Aredo Shifera Tamru także z Etiopii i Cosmasem Mutui Kyevą z Kenii. Najlepszym Polakiem był Andrzej Rogiewicz 2:21.27. Wśród pań zwyciężyła reprezentantka Mołdawii Lilia Fiskovici 2:31.27.Maratończycy pobiegli najpierw na Błonia, a po ich okrążeniu, ul. Konopnicką, potem bulwarami wiślanymi dobiegli do Tauron Areny Kraków i dalej w kierunku Nowej Huty al. Jana Pawła II. Na al. Solidarności był nawrót i znów nad Wisłą uczestnicy dostali się do Starego Miasta, by finiszować na Rynku Gł.Oprócz biegaczy - zawodowców i amatorów - wystąpili także niepełnosprawni na wózkach, których było 250. Pobity został rekord frekwencji . W poprzedniej edycji wystąpiło 5757 osób, teraz 5848. Jak zwykle ton nadawali biegacze z Afryki. - Maraton to jedna z niewiele konkurencji w których amator i zawodowiec mogą wystartować razem – mówi trener Dariusz Kaczmarski. - Wiadomo, że amator walczy nie tyle z przeciwnikiem, co z samym sobą. Nasz bieg rozwija się i z czasem będzie jednym z lepszych w Europie. Poziom sportowy jest bardzo ważny, musieliśmy sprowadzić kilkunastu zawodników, legitymujących się rekordami życiowymi poniżej 2.10 godz. I mieliśmy takich pięciu zawodników.

