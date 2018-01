WOŚP ma wiele sukcesów na koncie. Bez zaangażowania tysięcy wolontariuszy i dziesiątek szefów sztabów, którzy co roku dołączają do akcji nic by się nie udało

Zobaczcie też:



Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to praca tysięcy wolontariuszy, dziesiątek szefów sztabów. Nieodłącznym atrybutem każdego wolontariusza jest puszka, czerwone serduszka - naklejki i identyfikator. Szef sztabu musi wziąć odpowiedzialność za wolontariuszy kwestujących w czasie finału. Jak przypominają organizatorzy finału WOŚP, prowadzenie sztabu to duże wyzwanie. Warto więc do współpracy zaprosić grupę zaufanych znajomych, „którzy podobnie jak wy będą chcieli poświęcić swój czas i energię”.O swojej działalności dla WOŚP-u opowiada nam 27-letnia wolontariuszka z Warszawy, Natalia.– Byłam wolontariuszką już dwukrotnie. W tym roku ponownie się zgłosiłam. Dlaczego chce działać? Moim zdaniem te kilka godzin, podczas których włączam się w akcję, nie są żadnym wysiłkiem. Szczególnie, że na co dzień jesteśmy zazwyczaj egoistyczni. Dzień finału WOŚP-u jest dla mnie symbolem. Powinien pokazywać, że jednak potrafimy się wznieść ponad egoizm i swoją wygodę – mówi nam Natalia.Wszystkim tym, którzy nie najlepiej wypowiadają się o Orkiestrze dziewczyna odpowiada stanowczo: WOŚP gra już 26 raz. To najlepszy dowód na to, że wszelkie nagonki na fundację nie powinny nikogo zniechęcać. Powiem więcej - powinny nas wręcz napędzać! Ci co życzą źle Orkiestrze i Jurkowi Owsiakowi sami mogą kiedyś potrzebować pomocy fundacji. Co wtedy powiedzą?Trzeci rok z rzędu szefem sztabu została nasza kolejna rozmówczyni, Katarzyna Wangler. Jak mówi nam - zapanować nad organizacją pracy nie jest wcale tak trudno. – Mam wsparcie fantastycznych wolontariuszy - uczniów, którzy chętnie się angażują w promocję, składanie puszek, naklejanie banderol – podkreśla Katarzyna, której sztab mieści się w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie. Jak przyznaje, działanie dla WOŚP przynosi jej głęboką satysfakcję. – Jestem dumna z tego, że mam swój udział w zbiórce pieniędzy dla potrzebujących. W moim odczuciu miarą naszego człowieczeństwa jest to jak reagujemy na tych, którzy potrzebują wsparcia – mówi stanowczo p. Katarzyna.Coraz częściej widzimy wysyp negatywnych komentarzy przeciwko WOŚP-owi oraz samemu Jurkowi Owsiakowi. A organizacja wciąż rośnie w siłę. – Ja na takie komentarze specjalnie nie reaguję. Zwykle zachowuję spokój. Chyba, że ktoś atakuje mnie w kontekście WOŚP- u. Wówczas mówię że jestem wolnym człowiekiem i szanuję zdanie, opinie oponenta. Dodaję jednak, że chciałabym aby nie narzucał mi swoich poglądów, bo ja nie narzucam mu swoich. I życzyłabym sobie aby traktował moje zdanie i poglądy z równym szacunkiem jak ja traktuję jego/jej – podkreśla Katarzyna Wangler.Podobnego zdania jest szefowa sztabu, Małgorzata Stroińska-Staudt. – Nie czujemy nagonki, ale raczej wsparcie - w szkole, ale też od innych - rodziców, firm, obcych ludzi – mówi nam i dodaje:– Trzy lata temu pojawiła się w naszym sztabie wolontariuszka, która żyje dzięki temu, że sprzęt WOŚP był w szpitalu. I w tym finale także uczestniczy. Wolontariusze opowiadali o osobach starszych, którzy oszczędzają przez cały rok i przynoszą woreczki z pieniędzmi, które chcą przekazać dla fundacji. Moja była uczennica pojawiła się w szkole jako policjantka, która będzie nas dozorować, to ciekawe doświadczenia! Radość uczniów po przeliczeniu puszki, tego nie da się opisać słowami!Pani Małgorzata podkreśla, że jest od wielu lat opiekunem samorządu, a obecnie wolontariatu. Co jej daje możliwość uczestnictwa w akcjach WOŚP? Zadowolenie, szczęście które daje innym. – Nie tylko tu pomagamy - szlachetne paczki dały już radość wielu rodzinom, pomagamy schroniskom, Polskiej Akcji Humanitarnej, domom dziecka i innym - dodaje.Kobieta, której sztab mieści się w 12 LO im. H. Sienkiewicza w Warszawie podkreśla też, że do tej pory każdy finał, w którym brała udział zalicza do udanych. - Mieliśmy w puszkach ponad 2 tys. zł, a wiem, że wielu wolontariuszy i szefów o tym marzyło – mówi nam.Jak dodaje zaś Katarzyna Wangler, atmosfera finału WOŚP jest niepowtarzalna: Dzięki organizacji spotykam niesamowitych, cudownych ludzi.Najstarszą wolontariuszką 26. finału Orkiestry jest p. Józefa Zych. Do kobiety dotarł portal TVN24. Jak wyznaje w wywiadzie, wolontariuszką została tuż przed swoimi 94. urodzinami, które będzie obchodziła już w marcu. Kobieta będzie zbierała pieniądze do puszki w okolicach zakładu opiekuńczo-leczniczego „Pasternik” w Modlniczce pod Krakowem. To dla niej wielka sprawa. Pomimo swojego sędziwego wieku ma w sobie wiele zapału i chęć niesienia pomocy.