Siema b...r..ny jutro was dymamy.Jakby rządy nie okradały Polaków,nie roztrwoniły na Aferach,nie wspierały Światowych globalistów w wojnach w Syrii,Libii,Afganistanie,Iraku,jak by nie finansowały tych nierobów islamistów,to pieniądze na służbę zdrowia by były.Ile wyprowadzają pieniędzy z Polski Obcy Handel,banki?Rządy roztrwaniały nasze pieniądze z podatków,zamiast przez 28-lat uzdrowić służbę zdrowia,to w to miejsce wypromowali Owsiaka. Komunistyczna władza by nie mieć z młodzieżą problemu stworzyła(popierała) festiwal w Jarocinie ,by dać upust Energii,zajęcia dla MASY.Po 1989 r by masa ludzka nie chodziła w samopas,miała cel w życiu przy okazji poskakała ,przy grających zespołach ,specsłużby wypromowały WOŚP jej lidera ,który jest z zasłużonej rodziny .W Polsce mamy 17-tysiecy fundacji,rocznie przybywa 1000,jest to sposób na życie.Uprawianie tyle lat tego procederu jest nie moralne,robić Żebraninę po całym świecie .Rzady wydaja pieniądze na rożne wojny w świecie rewolucje,a nie można uzdrowić przez tyle lat służby zdrowia.Kiedyś popierałem WOŚP,teraz uważamy ze to jest chora obsesja,dla TŁUMU,napędzanie kasy dla tego wybrańca,jego rodziny,znajomych