Nowy program "Wyprawka 300 plus, dobry start" otrzyma każde dziecko, które uczy się w szkole, a nie ukończyło 18. roku życia. Rządowa wyprawka ma być przyznawana raz w roku, przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jakie są kryteria i zasady programu PiS: wyprawka - 300 złotych dla ucznia? Jak i gdzie złożyć wniosek aby otrzymać 300 zł? Czy można złożyć wniosek przez internet? Kiedy można spodziewać się pierwszych przelewów?

300 zł na dziecko: 300 złotych to ma być stawka roczna

300 zł na dziecko: kiedy można składać wnioski

300 zł na dziecko: wniosek przez internet

300 zł na dziecko: termin składania wniosków

300 zł na dziecko: świadczenie dobry start będzie wypłacane na wniosek:

rodzica

opiekuna prawnego

opiekuna faktycznego dziecka (przez opiekuna faktycznego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego

o przysposobienie dziecka),

rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny domy dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej

osobie uczącej się (czyli pełnoletniej osobie uczącą się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony)

1 czerwca premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie ws. wyprawek szkolnych - programu 300 PLUS . Niebawem Ministerstwo Edukacji uruchomi kampanię informacyjną. Zapowiedziano, że najbliższych dniach w szkołach pojawią się plakaty informując, z których rodzice będą mogli dowiedzieć się, jak i gdzie należy złożyć wniosek o wyprawkę szkolną - 300 PLUS.Pieniądze w ramach wyprawki 300 plus mają być przyznawane bez żadnych warunków, dla wszystkich rodziców. Dochody przy staraniu się o świadczenie nie miałyby znaczenia, tak jak ma to miejsce w przypadku programu 500+.Od kiedy będzie można składać wnioski, aby otrzymać 300 zł na wyprawkę dla dziecka? Wnioski drogą elektroniczną będzie można składać od lipca, a od sierpnia - tradycyjnie. Pieniądze mają dostać wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.Rodzice otrzymają wyprawkę dla każdego uczącego się dziecka do 18. roku życia w rodzinie, a świadczenie miałoby być wypłacane jednorazowo w sierpniu każdego roku.Tak, jak w przypadku programu 500 plus , wnioski o dodatek do wyprawki szkolnej 300 plus będzie można składać na 2 sposoby:albo drogą tradycyjną. Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną za pomocą portalu. Zaś od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane także(np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową).[cyt color=#000000]- Program będzie powszechny. To rodzice będą decydować, na co wydać te pieniądze. My ufamy polskim rodzinom i wiemy, że to one najlepiej znają swoje potrzeby - przyznaje Mateusz Morawiecki. [/cyt]Nie ważne, czy złożymy wniosek elektronicznie czy tradycyjnie. Świadczenia mają zostać wypłacane w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, nie później jednak niż do 30 września danego roku.