Citibank zachęca do korzystania z jego usług. Aby jeszcze bardziej przyciągnąć uwagę klientów, bank reklamuje kartę kredytową, dzięki której możemy zyskać 300 zł na zakupy w popularnym dyskoncie.

Na czym polega promocja Citibanku? - Dokonaj 5 transakcji w pierwszym i 5 transakcji w drugim miesiącu od daty zawarcia umowy o kartę. Voucher elektroniczny o wartości 300 zł na zakupy w sklepach Biedronka otrzymasz w wiadomości w systemie bankowości elektronicznej Citibank Online, w kolejnym miesiącu po spełnieniu wszystkich warunków - czytamy w opisie. Jest jednak pewien haczyk.Aby skorzystać z takiej ofert musimy podpisać umowę na Kartę Kredytową Citi Simplicity. Co to oznacza? Nie zapłacimy opłaty rocznej za kartę główną ani opłaty za powiadomienia SMS. Będziemy mieć także tzw. usługę CitiAlerts (bezpłatne powiadomienia SMS - zawsze wiesz jakich transakcji dokonałeś i jaki jest twój limit zadłużenia). Ta karta to także brak opłat za powiadomienia o braku spłaty karty. - Jeśli nawet zapomnisz o spłacie karty otrzymasz bezpłatne przypomnienie - podkreślają przedstawiciele banku.Gdzie więc kryje się opłata, którą poniesiemy? To rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) na poziomie 10,47%. Jak czy tamy w ofercie Citibanku: "Przy założeniu: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10000 zł, całkowita kwota do zapłaty 10549,91 zł., zmienne oprocentowanie nominalne 10% w skali roku, całkowity koszt kredytu 549,91 zł. (w tym opłata roczna za wydanie i możliwość użytkowania karty głównej 0 zł, odsetki 549,91 zł.), 12 miesięcznych rat równych w wysokości po 879,16 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 03/01/2018 na reprezentatywnym przykładzie."Citibank oferuje także inną promocję - "nawet do 700 zł do Sklepu Biedronka". Za każde pożyczone 1000 zł z limitu karty kredytowej to voucher o wartości 50 zł. Szczegóły dostępne na stronie banku.