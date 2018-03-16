Завдяки конкурсу Польсько-Української Ради Молодіжного Обміну, ви можете отримати підтримку в організації молодіжного обміну, семінарів, зустрічей або тренінгів в 2018 році. На фінансування призначено 3 800 000 злотих.
Хто може подати заявку?
Заявки можуть подавати організації, діяльність яких спрямована на молодь – це можуть бути неурядові організації, освітні та державні заклади (лише не комерційні). Крім молоді, учасниками проекту також можуть бути особи, які працюють з цією віковою групою. Польські організації звернуться по фінансову підтримку до Фонду Розвитку Системи Освіти, а українські організації звернуться до Міністерства Молоді та Спорту України.
Пріоритети
У цьому році головними темами завок будуть: зміцнення міжкультурного діалогу серед молоді; набуття компетенцій, необхідних для активної участі у соціальному та професійному житті; зміцнення співпраці та обміну досвідом у галузі технічної та професійної освіти; підтримка активного громадянського ставлення серед молоді, включаючи сприяння підприємництву та волонтерству; знайдення спільного коріння, подолання упереджень та стереотипів у сприйнятті спільної історії та сучасних відносинах.
Умови
Проекти, які отримають фінансування в рамках конкурсу 2018 року, мають бути впроваджені з 1 червня до 31 жовтня 2018 року. Заявки можна подавати до 16 березня 2018 року.
Для фінансування проектів призначено 3 800 000 злотих. Всю інформацію та детальні правила конкурсу можна знайти в розділі "Wnioski" на веб-сайті http://www.wymianychlodziezy.frse.org.pl.
нашемісто
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