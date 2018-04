Według PSL próg dochodowy 500 plus w przypadku pierwszego dziecka powinien zostać zmieniony. Zmianie ma ulec także wysokość samego wynagrodzenia na drugie i kolejne dzieci. Będzie ona zależna od osiąganego przez rodzinę dochodu.

Z propozycją zmian w obowiązujących przepisach wystąpił PSL.Ich propozycja to zastąpienie obowiązujących obecnie 800 zł połową minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 1050 zł. W praktyce oznacza to, że osoby zarabiające mniej niż 1050 zł mogłyby ubiegać się o świadczenie. Dziś, rodziny mające dochód powyżej 800 zł na członka rodziny nie mogą ubiegać się o świadczenie 500+ na pierwsze z dzieci.Próg dochodowy uległ by zmianie także próg dla dzieci niepełnosprawnych. Kwota 1200 zł została by zastąpiona kryterium procentowym (75% płacy minimalnej, czyli 1575 złotych). Ludowcy chcą także kwota wypłacana w ramach programów finansowych, tj. osoby lepiej zarabiające otrzymywałyby niższe świadczenia.