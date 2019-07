500 plus, 300 plus. Szybko złóż wniosek, szybko dostaniesz pieniądze

500 plus - wnioski online już od 1 lipca

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze, popularnie zwane 500 plus, przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Do tej pory 500 złotych na pierwsze dziecko otrzymywały tylko rodziny o niskich dochodach. Liczba dzieci objętych pomocą wzrośnie więc w kraju z 3,4 do 6,8 mln, w Małopolsce - z 350 do 680 tys.

I już od 1 lipca można starać się o świadczenie wychowawcze wypłacane na nowych zasadach. Przez pierwszy miesiąc wnioski będą przyjmowane tylko przez internet - za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, platformy usług elektronicznych ZUS i portalu Emp@tia.

Także od dzisiaj, również tylko on-line, można starać się o 300 zł na wyprawkę szkolną przyznawane w ramach programu „Dobry start”. Elektroniczne wnioski trzeba składać przez te same portale, co dla 500 plus.