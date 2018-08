1000 zł na dziecko zamiast 500 zł plus? PiS planuje korektę swojego sztandarowego programu 500 plus, czyli 500 zł na dziecko - czytamy w "Super Expressie".

1000 zł na dziecko?

- Chcemy, aby nastąpiła jakaś korekta w programie 500 plus. Te pieniądze zżera dziś trochę inflacja, więc musimy pójść dalej i zaproponować 1000 plus. Sądzę, że jest to bardzo możliwe i całkiem realne - mówi anonimowo informator "Super Expressu", jeden z ważnych polityków PiS.

500 plus na dziecko zastąpi 1000 plus?

500 plus i 300 plus. Gdzie złożyć wnioski

Wzrost cen powoduje, że program 500 plus nie jest już tak efektywny dla rodzin, jak zaraz po wprowadzeniu go. Stąd pomysł zmiany go w program 1000 plus.Oficjalnie informację o planach dwukrotnego zwiększenia kwoty rządowego wsparcia potwierdza poseł PiS Janusz Szewczak, wiceszef sejmowej komisji finansów publicznych.oraz o świadczenie wychowawcze, czyli 500 zł miesięcznie na dziecko można złożyć w urzędzie gminy lub podległej mu jednostce albo wysłać pocztą. Wnioski o pieniądze na wyprawkę szkolną można było składać już od 1 lipca, ale tylko elektronicznie - przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną wielu, ale nie wszystkich banków.na nowy okres świadczeniowy. Od 1 sierpnia wniosek w formie papierowej można złożyć także w urzędzie.Rządowy program "Rodzina 500 plus" to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Takie samo wsparcie przysługuje także na pierwsze lub jedyne dziecko, wychowujące się w rodzinie o niskich dochodach. W tym drugim przypadku warunkiem przyznania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 800 zł lub - w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego - 1200 zł.Jeśli rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie ma wymogu dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie prawo do świadczenia na pierwsze dziecko jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. W takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. W tym celu do wniosku należy dołączyć odpowiednie - zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy - dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

