500 plus. W Małopolsce z rządowego programu skorzysta blisko 700 tysięcy dzieci

W poniedziałek 17 czerwca 2019 roku w Krakowie o rządowym programie 500 plus mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa. Apelowała do rodziców, by jak najszybciej składali wnioski o świadczenie wychowawcze, a do samorządów, by nie zwlekali z wypłatą pieniędzy. - Wprawdzie wniosków do rozpatrzenia będzie prawie dwa razy więcej, ale uprościliśmy procedurę, nie trzeba będzie weryfikować dochodów i wydawać decyzji administracyjnych – przekonywała minister twierdząc, że pierwsze pieniądze mogą być wypłacane już w lipcu.

Za dwa tygodnie program Rodzina 500 plus zacznie funkcjonować w rozszerzonej formule. Od 1 lipca świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci, bez względu na dochody rodziny. W nowej odsłonie programu ze świadczenia skorzysta ok. 6,8 mln dzieci w całej Polsce. W Małopolsce będzie to ok. 680 tys. dzieci, przy czym do tej pory 500 plus przysługiwało na ok. 350 tys. pociech w naszym województwie.