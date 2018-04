W ubiegłym odcinku „Postaw na milion” nie padła żadna wygrana. Czy w najbliższym odcinku uda się rozbić bank?

Para Natalia Tomczuk i Paweł Moras do programu zgłosili się za namową babci Natalii, która jest fanką „Postaw na milion” i ogląda każdy odcinek. Natalia pracuje w korporacji. Jest koordynatorem ds. etyki przedstawiciela. Paweł pracuje jako analityk ds. reasekuracji, a poza tym kończy studia prawnicze. Ponieważ już niebawem biorą ślub, to wygrana w części przeznaczyliby na organizację wesela. Poza tym marzą jeszcze o własnym mieszkaniu z jak najmniejszym kredytem oraz podróży po Australii i Nowej Zelandii.Kolejna para to Monika i Joanna Słowińska z Radomia. To zgrany duet mamy i córki. Może dlatego, że są do siebie bardzo podobne. Oczytane, kulturalne, świadome swojej wiedzy. Świetnie analizują pytania i potrafią podejmować decyzje w sytuacjach stresowych. Pochodzą z lekarskiej rodziny. Tradycję zapoczątkowała Joanna, jest lekarzem pediatrą nefrologiem. Monika ukończyła studia lekarskie i planuje być neurologiem dziecięcym. W wolnych chwilach pracuje w wolontariacie, prowadzi również rekolekcje dla 3-latków. Jej hobby to układanie puzzli oraz Formuła 1. Joanna uwielbia czytać książki, robótki ręczne i turystykę carawaningową. Obie marzą o zdrowej, szczęśliwej rodzinie otoczonej gronem wiernych i szczerych przyjaciół.Czy komuś uda się wygrać milion złotych? Przekonamy się już w sobotę w TVP 2 o godzinie 18.40.