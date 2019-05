8,10,12 - Z Podwórka Na Stadion o Puchar Tymbarku. Dlaczego dziewczyny grają w piłkę i dlaczego tak świetnie im to wychodzi?

Bo przecież kiedyś nie było koleżanek, z którymi kopaliśmy w nogę. Czasy się jednak zmieniły i to bardzo, co potwierdzają selekcjoner reprezentacji Jerzy Brzęczek czy prezes PZPN Zbigniew Boniek. Dziś dziewczyna grająca w piłkę z chłopakami to widok normalny. Bo piłka kobieca w Polsce bardzo się zmieniła i co ważne rozwinęła. Reprezentacja pań potrafi ograć Hiszpanki, a 5 zawodniczek z kadry to światowy format... Finały turnieju "Z Podwórka Na Stadion O Puchar Tymbarku" były okazją przyjrzeć się bliżej futbolowi w żeńskim wydaniu. Jak to się stało, że dziś dziewczynki zamiast poskakać w gumę wola zagrać mecz?

