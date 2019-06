9 czerwca Odkryj Beskid Wyspowy. Lubogoszcz - „wyspa” z morskiego dna [ZDJĘCIA]

Niegdyś na górze nie było drzew, teraz rośnie na niej gęsty las, a w nim idealne jodły. To tutaj zbiera się szyszki i nasiona, aby wyrosły z nich nowe pokolenia zdrowych, smukłych i żywotnych drzew.

Od wschodniej strony Lubogoszcz przypomina potężną piramidę, od zachodniej zaś gigantyczny trapez. Choć jest niezbyt wysoka, to ścieżki, które na nią wiodą, są dość strome. Od 2010 r. charakterystycznym elementem jej szczytu jest Krzyż Wędrowca, replika krzyża z Sass Pordoi we włoskich Dolomitach. Jest też szczytem granicznym- dla Mszany Dolnej, Kasinki Małej i Kasiny Wielkiej.

Lubogoszcz, solidnie zakotwiczoną ponad malowniczymi dolinami Mszanki, Raby, Kasinczanki i Słomki, tworzą Lubogoszcz (968 m n.p.m.) i Lubogoszcz Zachodni (952 m n.p.m.), a także Kozia Broda, jak niektórzy zwą niewielkie wypiętrzenie w pobliżu wierzchołka. Geografowie do kopuły szczytowej zaliczają także nieco oddalone - odnajdziemy je w bocznym grzbiecie - Zapadlisko (766 m n.p.m.).

- Był to również początek Beskidu Wyspowego - podkreślają miłośnicy tej niezwykłej i wciąż tajemniczej krainy.

Choć wydaje się to nieprawdopodobne, patrząc na potężny kopiec w bliskim sąsiedztwie Mszany Dolnej, to jednak ów szczyt był niegdyś dnem ciepłego morza.

Gdzie je odnajdziemy? Najszybciej - zaledwie 200 metrów od Bazy „Lubogoszcz” - w pobliżu „Leśnej ścieżki edukacyjnej”. To dzięki Nadleśnictwu Limanowa, które przygotowało 2-kilometrowy szlak, rozwikłamy zagadkę wyboru doskonałej jodły, dowiemy się, co to jest nalot, podrost, a także uprawa. Zobaczymy urocze źródełko, zapadlisko i oraz skalne wychodnie.

Oczko w głowie pani Marii

Królestwo, baza, udzielne księstwo, oaza w morzu zieleni, ale też ciepły dom - tak o niewielkiej śródleśnej polanie mówią wszyscy, którzy choć raz tu gościli.

Klimat tego miejsca tworzą nie tylko natura, ale także kilkanaście drewnianych domków, a przede wszystkim wyśmienita „załoga”, której od lat przewodzi Maria Grzęda, szefowa Bazy Szkoleniowo-Wypoczynkowej „Lubogoszcz” w Kasinie Małej.

Świetną bazą wypadową na szczyt można zaś uczynić Kasinę Wielką (szlak czerwony), Kasinkę Małą (czarny), ale przede wszystkim Mszanę Dolną (zielony i czerwony). I to właśnie z Parku Miejskiego w Mszanie Dolnej w niedzielę wyruszą piechurzy. Czy burmistrz będzie towarzyszyła piechurom? - Oczywiście. O godz. 8 wyruszamy z parku - bez chwili wahania odpowiada Anna Pękala.

Choć trasa nie jest zbyt długa, warto pamiętać o zabraniu z sobą nie tylko dobrych górskich butów, ale także wody do picia i paru kanapek. Przydać się mogą także ciepłe ubrania oraz płaszcze przeciwdeszczowe. Zejście szlakiem czerwonym do Mszany Dolnej.