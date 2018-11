Abilix Krypton 0 - programowalne klocki edukacyjne

Abilix Krypton 0 to najnowsze klocki edukacyjne na polskim rynku. Ich niewątpliwym atutem jest cena, która na tle rozwiązań konkurencyjnych prezentuje się niezwykle atrakcyjnie. Firma Abilix stawia tu na edukację poprzez zabawę. Dzięki budowaniu robotów z klocków, a następnie ich "ożywianiu" poprzez programowanie młodzież lepiej poznaje działanie mechanizmów, które spotyka w życiu codziennym. Wspólne tworzenie z klocków to także świetny pomysł na spędzanie czasu dla rodziców i dzieci.

W podstawowym zestawie Abilix Krypton 0 znajduje się aż 409 klocków, 4 czujniki, 2 silniki i "mózg", z których zbudować można 17 różnych robotów. Mowa oczywiście tylko o robotach, do których w specjalnej aplikacji dostępne są instrukcje krok po kroku i to w języku polskim. Z 409 klocków konstruować można w zasadzie niezliczone ilości modeli - ograniczeniem jest wyłącznie wyobraźnia. Innowacyjny system 6-stronnego łączenia ze sobą klocków daje w zasadzie nieograniczone możliwości w zakresie tworzenia, a poradzi sobie z nimi nawet 5-letnie dziecko.

Pociecha po zbudowaniu wybranego przez siebie robota będzie mogła zaprogramować jego działanie na jeden z trzech możliwych sposobów. Z intuicyjną aplikacją typu "przeciągnij i upuść" poradzą sobie nawet kilkuletnie dzieci. Flowchart to schematy blokowe dla ambitniejszych konstruktorów. Język Scratch pozwoli dzieciom przenieść wiedzę wyniesioną ze szkoły i zastosować ją w praktyce. Wszystkie metody programowania dostępne są z poziomu darmowej, intuicyjnej aplikacji przygotowanej dla systemów Android i iOS. W Scratch można programować także na komputerach osobistych.

Roboty "widzą" otoczenie za pomocą zróżnicowanych sensorów dostępnych w zestawie. Dziecko może na przykład nakazać robotowi jazdę z określoną prędkością, a po wykryciu przeszkody zatrzymanie się i zmianę kierunku jazdy. Czujniki skali szarości pozwalają robotowi podążać po narysowanej linii, a czujnik kolizji w razie potrzeby zatrzyma pojazd i pozwoli mu realizować dalsze instrukcje, przygotowane na wypadek zderzenia.

Za przetwarzanie wszystkich informacji odpowiedzialny jest "mózg", czyli główna jednostka obliczeniowa, do której przesyłane są dane z aplikacji. Połączenie go ze smartfonem lub komputerem następuje dzięki łączności Wi-Fi i jest procesem naprawdę prostym.

Klocki edukacyjne Abilix Krypton to doskonała zabawa dla najmłodszych dzieci, młodzieży szkolnej, ale także spore wyzwanie dla pomysłowych studentów i uczniów liceów. Klocki "dojrzewają" wraz z dzieckiem i z czasem pozwalają mu tworzyć coraz to wymyślniejsze roboty, wykonujące coraz to bardziej skomplikowane operacje. Nowe klocki Abilix zbierają sporo pozytywnych ocen ze strony ich użytkowników, ale są także doceniane w prestiżowych konkursach. Zestaw Abilix Krypton 0 został wyróżniony nagrodą Zabawka Roku 2018, podczas 10-tego już finału Konkursu.

Klocki Abilix Krypton 0, a także bardziej rozbudowane zestawy, oferujące większą liczbę klocków i czujników, kupić można m.in. w sklepach Komputronik oraz iSpot

Mocne strony Abilix Krypton 0:

- jedna z najlepszych zabawek edukacyjnych

- możliwość zbudowania aż 17 zróżnicowanych robotów

- możliwość zaprogramowania zachowania robotów na 3 sposoby

- aż 409 klocków, 4 czujniki i 2 silniki w zestawie

- odporność klocków na uszkodzenia