Adam Nawałka do 30 lipca będzie pełnił funkcję trenera reprezentacji Polski. Po tym czasie PZPN będzie szukał nowego trenera.

Adam Nawałka nie będzie już selekcjonerem polskiej reprezentacji

Adam Nawałka nie jest już selekcjonerem reprezentacji Polski. 60-latek nie przedłużył wygasłego po mistrzostwach świata w Rosji kontraktu. Funkcję będzie sprawował do 30 lipca. Nawałka objął kadrę 26 października 2013 roku. Awansował z nią do mistrzostw Europy we Francji oraz na mundial w Rosji.Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej i Adam Nawałka - to właśnie ten duet pojawił się we wtorek (godz. 12) w sali konferencyjnej na PGE Narodowym. Opinii publicznej została przedstawiona decyzja, że Adam Nawałka na stanowisku zostanie do 30 lipca 2018 roku. Po tym okresie PZPN będzie szukał nowego trenera.- Spotkaliśmy się tutaj w smutnych okolicznościach, mam na myśli nasz ostatni mundial. Miejsce naszego spotkania nie jest przypadkowe. Przeżyliśmy wiele pięknych chwil na PGE Narodowym. Uważam, że polska piłka zrobiła bardzo duży krok do przodu. Godnie żegnam się z reprezentacją - powiedział Adam Nawałka na konferencji.- Czuję się odpowiedzialny za to, że na MŚ 2018 nie spełniliśmy oczekiwań i planów, biorę za to pełną odpowiedzialność - dodał.Z reprezentacją Polski awansował do mistrzostw Europy 2016, gdzie Polacy zakończyli zmagania na ćwierćfinale. Potem z kolei wywalczył przepustkę na mistrzostwa świata w Rosji. Niestety, Biało-Czerwoni nie zdołali wyjść z grupy.

