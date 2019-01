Aerozol do nosa wycofany z obrotu

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpływają informacje, najczęściej od podmiotów odpowiedzialnych, dotyczące wycofania z obrotu serii leków. Tym razem GIF otrzymał informację w systemie Rapid Alert od Europejskiej Agencji Leków o podejrzeniu wystąpienia wady opakowania bezpośredniego dla leku PecFent (Fentanylium) 400 mcg/dawkę, aerozol do nosa, roztwór. Wada może skutkować brakiem szczelności opakowania.

Wykryta wada w leku może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów - czytamy w ostrzeżeniu wydanym przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

W związku z tym GIF podjął decyzję o wycofaniu serii leku PecFent z obrotu.

Ostrzeżenie GIF: kolejne wycofane leki

Główny Inspektorat Farmaceutyczny ostrzega: na terenie całego kraju wycofany z obrotu został lek PecFent (Fentanylium) 400 mcg/dawkę, aerozol do nosa, roztwór, seria: 54304 17, data ważności: 10.2020.

Sprawdź, czy masz wycofaną serię w domu!

Podmiot odpowiedzialny: Kyowa Kirin Holdings B.V. (poprzednio: Archimedes Development Ltd)

Wycofany z obrotu lek o nazwie PecFent to opioidowy lek o działaniu przeciwbólowym zawierający fentanyl. Fentanyl to silnie działający syntetyczny lek przeciwbólowy z grupy opioidów. Działa ok. 100 razy silniej niż morfina, ponieważ lepiej rozpuszcza się w tłuszczach i łatwiej przenika przez barierę krew-mózg. Jego głównymi działaniami są zniesienie czucia bólu i uspokojenie.

Preparat PecFent jest wskazany w leczeniu bólu przebijającego u dorosłych z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej. Preparat zawiera substancję czynną w ilości, która może być śmiertelna dla dziecka.

Twoje leki wycofano z obrotu. Co zrobić?

Jeśli znalazłeś na liście wycofanych leków ten, który zażywasz, porównaj jego numer serii z numerem serii na liście. Znajdziesz go na opakowaniu. Jeśli twój lek należy do wycofanej serii, zwróć go do apteki. Możesz poprosić lekarza o receptę na bezpieczny zamiennik twojego leku.

Co jeszcze możesz zrobić? Sprawdź w poniższej galerii: