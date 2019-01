Agnieszka Radwańska wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Zobacz galerię

- Potrzebowałam kilku tygodni, aby podjąć tę decyzję. Wahałam się, ale pomyślałam sobie, kiedy jak nie teraz? Kocham tańczyć, zawsze to była dla mnie przyjemność, a okazji do tańca było bardzo mało. Przez 25 lat tenis zawsze był na pierwszym miejscu. Teraz po skończeniu kariery będzie to świetny trening, dojdzie trochę "adrenalinki", więc czemu nie - powiedziała w porannym programie Polsatu.

Była sportsmenka jest już po pierwszych zdjęciach próbnych. Na razie nie wiadomo, kto będzie jej partnerem w tanecznym talent-show. Premiera dziewiątej edycji "Tańca z gwiazdami" w piątek 1 marca o godz. 20.05 w Polsacie.