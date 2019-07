Agresja, krzyki i wyprzedzanie na trzeciego. Tacy są polscy kierowcy

Jak tłumaczą twórcy kanału:

"Polscy Kierowcy to seria edukacyjna, by każdy kierowca jak również piesi zrozumieli, że na drodze trzeba być rozsądnym, skupionym i przede wszystkim ostrożnym! Lepiej spóźnić się 15 minut i dojechać spokojnie niż lecieć na wariata i być na czas. Seria ma na celu przedstawienie scen: zachowanie kierowców na drodze, stłuczki, wypadki oraz kolizje. Wszystko co tu zobaczysz będzie działo się w Polsce, dzięki nagraniom przez wideorejestratory, telefony, kamery".