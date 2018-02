Impreza odbędzie się 18 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach. Rozpocznie się o godz. 12 turniejem piłki halowej o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie, w którym weźmie udział osiem drużyn w tym przedstawiciele policji, straży pożarnej, kolejarzy, samorządowcy i żołnierze.

dzień spędzony z antyterrorystami na ich szkoleniu

wizyta u antyterrorystów w ich siedzibie i poznanie ich pracy od środka (prezentacja sprzętu i jednostki)

3 vouchery karnet Open każdy o wartości 139 zl od Alizka Squash & Fitness Club (łączna wartość 417zl)

1 voucher 4 korty squasha od Alizka Squash & Fitness Club o wartości 200 zl

voucher od New Body Krzeszowice o wartości 480 zl

4 vouchery z 50 % zniżka na dowolne usługi fryzjersko - kosmetyczne od Studia FILIPIAK

Kacper Łabuzek ma trzy lata. We wrześniu 2017 roku zdiagnozowano u niego nowotwór złośliwy neuroblstoma. Na lewym nadnerczu i na główce Kacperka wyrosły guzy. Dalsze badania pokazały, że komórkami nowotworowymi zajęty jest również szpik. Chłopiec jest już po operacji wycięcia 4-centymetrowego guza z nadnercza lewego. Udało się go usunąć w całości.Obecnie Kacperek jest w trakcie przyjmowania mega-chemi.Potem czeka go jeszcze radioterapia. W przypadku neuroblastomy pozostawienie choć jednej komórki macierzystej nowotworu rodzi możliwość powrotu choroby. Ostatnim etapem jest immunoterapia, która polega na podaniu antyciał GD2. To nowy lek o nazwie Dinutuxomab beta EUSA. Nie jest refundowany przez NFZ.Dla Kacperka przewidziano podanie 20 dawek. Koszt całej terapii sięga miliona złotych. Trwa ona około pół roku. Dzięki temu dziecko ma szansę na życie.W zbiórkę pieniędzy zaangażowało się wiele osób. Jednym z jej elementów jest impreza charytatywna , która odbędzie się 18 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach.Wydarzenie rozpocznie się od turnieju piłki halowej o puchar Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie, w którym weźmie udział osiem drużyn w tym przedstawiciele policji, straży pożarnej, kolejarzy, samorządowcy i żołnierze.Później przyjdzie czas na licytację, z której pieniądze zostaną przekazane na leczenie chłopca.