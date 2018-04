Użytkownicy rowerów również nie są bezkarni. Także oni muszą przestrzegać przepisów, które mają na celu zagwarantować im bezpieczeństwo. Czy wiecie, kiedy możecie poruszać się jednośladem po chodniku, a kiedy wymagana jest jazda po drodze? W jakich sytuacjach możemy zostać ukarani mandatem?

Użytkownicy rowerów również nie są bezkarni. Także oni muszą przestrzegać przepisów, które mają na celu zagwarantować im bezpieczeństwo. Czy wiecie, kiedy możecie poruszać się jednośladem po chodniku, a kiedy wymagana jest jazda po drodze? W jakich sytuacjach możemy zostać ukarani mandatem?Istotnym elementem jest fakt, że aby poruszać się po drogach publicznych bez narażenia na mandat, musimy być pełnoletni. Jeśli nie mamy ukończonego 18 roku życia, powinniśmy albo zdobyć uprawnienia na rower, czyli zdać egzamin na kartę rowerową, albo uzyskać uprawnienia na prowadzenie pojazdów osobowych (kat. B).Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że brak wymaganego dokumentu uprawniającego do kierowania rowerem wiąże się z mandatem w wysokości 100 złotych. Warto jednak podkreślić, że odpowiedzialności za tego typu wykroczenie nie ponoszą osoby, które nie ukończyły jeszcze 17 lat.Jazda po chodnikuRowerzysta ma obowiązek poruszać się po drodze rowerowej lub ścieżce dla pieszych i rowerzystów. Jeśli kierunek, w którym chce jechać rowerzysta nie obejmuje ścieżki rowerowej, to w takim przypadku wymagane jest korzystanie z jezdni.Oczywiście przepis kiedy trzeba, a kiedy nie trzeba jeździć po chodnikach, ścieżkach rowerowych itp. wzbudza spore emocje zwłaszcza wśród osób poruszających się na rowerach szosowych. Prawnie jednak wygląda to dość jasno. Rowerzysta może jechać po chodniku w sytuacji, kiedy towarzyszy mu dziecko do 10 roku życia. Jazda dla rowerów po chodniku jest możliwa, gdy znajdujemy się na drodze po której poruszać się można z prędkością do 50 km/h , na drodze, gdzie nie ma wydzielonej ścieżki dla jednośladów lub drogi dla rowerzystów i pieszych, zaś chodnik ma szerokość co najmniej dwóch metrów. Jazda po chodniku jest dozwolona również w przypadku panowania na zewnątrz złych warunków atmosferycznych.W przypadku kiedy poruszamy się po chodniku w nieuzasadnionych sytuacjach, grozi nam mandat w wysokości 50 złotych. Wielu rowerzystów bagatelizuje również przejścia dla pieszych . O ile przez przejście nie prowadzi ścieżka dla rowerów, przejechanie przez nie jest karalne mandatem w wysokości 200 złotych. Pamiętajmy również, że na ścieżce rowerowej obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.Na rowerze po alkoholuPrzepisy i w tym przypadku zmieniały się niejednokrotnie. Obecnie, kiedy kierujemy rowerem pod wpływem alkoholu, nie stracimy już prawa jazdy. Kiedy jednak w naszym organizmie znajdować się będzie od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, możemy zostać ukarani mandatem w przedziale od 200 do 300 złotych. Jeśli jednak stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila, musimy liczyć się z mandatem w wysokości 500 złotych.Wyposażenie roweruKażdy rower, którym poruszamy się po drogach czy ścieżkach publicznych musi być obowiązkowo wyposażony w niezbędne elementy gwarantujące bezpieczeństwo. Za sprawny rower uważa się jednoślad, który wyposażony jest w:- co najmniej jedno światło przednie białe lub żółte świecące ciągłym lub migającym światłem;- co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej;- co najmniej jedno światło tylne świecące ciągłym lub migającym światłem;- co najmniej jeden sprawny hamulec;- dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku;- kierunkowskazy - w sytuacji, kiedy konstrukcja roweru lub wózka rowerowego uniemożliwia sygnalizowanie zamiaru skrętu ręką.Podczas jazdy rowerem w ciągu dnia obowiązkowe są odblaski, odpowiednio białe z przodu oraz czerwone z tyłu roweru. W tym przypadku światła tzw. pozycyjne nie są konieczne.Za co dostaniemy mandatRowerzysta może zostać ukarany mandatem, w przypadku:- naruszenia przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku – 50 zł;- jazdy poza drogą dla rowerów lub wyznaczonym pasem dla rowerów, jeśli taki jest w kierunku jazdy kierowcy – 50 zł;- nieustąpienia miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych – 50 zł;- nieopuszczenia przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku – 50 zł;- jazdy poza drogą dla rowerów lub wyznaczonym pasem dla rowerów, jeśli taki jest w kierunku jazdy kierowcy – 50 zł;- jazdy rowerem obok innego uczestnika ruchu utrudniającej mu poruszanie się – 200 zł;- korzystania z telefonu komórkowego wymagającego trzymania słuchawki podczas jazdy – 200 zł;- czepiania się innych pojazdów podczas jazdy rowerem – 100 zł.