W piątek 23 lutego na zakończenie zimowych ferii Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy na czele z panią Elżbietą Citak zorganizował dla dzieci oraz ich rodziców i opiekunów spotkanie z myśliwym z Koła Łowieckiego ,,GORCE". Celem spotkania było rozbudzenie wśród młodych osób zainteresowań obserwacjami przyrody, przekazanie wiedzy na temat roli myśliwego w przyrodzie, a także odpowiedniego zachowania się podczas pobytu w lesie.

Spotkanie z myśliwym - panem Januszem Chlipałą połączono z wspólnym wyjściem w góry, gdzie zebrani na własne oczy mogli zobaczyć myśliwską ambonę oraz paśnik dla saren i innych zwierząt leśnych. W paśniku dzieci pozostawiły pożywienie dla zwierząt m.in. pszenicę, jęczmień i kukurydzę.Pan Janusz w absorbujący sposób zobrazował dzieciom zwierzęta leśne i sposoby ich dokarmiania. Opowiedział o zwyczajach myśliwych i ich obowiązkach wobec przyrody. Myśliwy dba o to, żeby w łowisku były zwierzęta różnych gatunków, a także obserwuje, jak zwierzęta się zachowują, żerują i czy przypadkiem nie są chore lub osłabione. Bardzo często muszą dbać o to, żeby w lasach było dużo różnych zwierząt. Myśliwi także dokarmiają zwierzęta. Na polach budują budki dla bażantów czy kuropatw, a w lasach paśniki i lizawki (karmniki z solą dla zwierząt).Zorganizowanie takiej wizyty okazało się dużym sukcesem, gdyż dzieci z wielkim zainteresowaniem słuchały myśliwskich opowieści. Same dowiedziały się jak mogą chronić zwierzęta, a mianowicie nie śmiecić w lesie, cicho się zachowywać, nie płoszyć i nie straszyć zwierząt, obserwować zwierzęta tylko z daleka.Dzieci na zakończenie wspólnej wyprawy pożegnały się z myśliwym słowami „Darz Bór”. Tym powitaniem i pożegnaniem myśliwi życzą sobie udanego polowania. Oznacza ono również „niech cię bór obdarza, niech przynosi ci dary”.

