Po raz kolejny Alvaro Soler odwiedzi Polskę. Tym razem hiszpański wokalista wystąpi na Tauron Life Festival w Oświęcimiu, gdzie zagra nową piosenkę "La Cintura" oraz inne lubiane przez polską publiczność utwory. Wydarzenie będzie miało miejsce 15 czerwca. Z tej okazji porozmawialiśmy z Alvaro i postawiliśmy mu kilka ciekawych pytań.

Alvaro Soler: Ostatnio, kiedy byłem w Warszawie, poszliśmy do baru z piwną ścianą. Tam bardzo mi się spodobało. Dzisiaj byłem w Pałacu Kultury i Nauki. Wjechaliśmy na górę, skąd było widać całe miasto. Podczas mojego pobytu odwiedziliśmy tak dużo miejsc, że nawet nie mogę przypomnieć sobie wszystkich. Jedyne co pamiętam to to, że w każdym z nich było jedzenie. (śmiech)Tak! Najbardziej smakowały mi pierogi z mięsem.To będzie nasza kolejna wizyta w Polsce. Zagramy po raz pierwszy na żywo w tym kraju singiel „La Cintura” a razem z nią inne, fajne utwory. Będzie znakomicie!Raz zapomniałem tekstu piosenki , pierwszej zwrotki, ale kontynuowałem występ! (śmiech) Co prawda to było okropne i żenujące...To zależy od kraju. Kiedy jestem we Włoszech bardzo często fani zaczepiają mnie na ulicy co jest uciążliwe. W Polsce też wielu ludzi mnie zna, ale nie proszą o zdjęcia. W Hiszpanii jest jeszcze lepiej. Ludzie zachowują się na zasadzie: „O, on tu jest, ale przecież nie będę prosić o zdjęcie, to byłoby niezręczne”.Kiedyś byliśmy z zespołem we Włoszech na jednym z letnich festiwali. Pojechaliśmy na Sycylię, nasz hotel znajdował się godzinę od lotniska i 45 minut od miejsca koncertu. To było bardzo piękne miasto – Taormina. Była tam jedna z najładniejszych scen, na jakiej kiedykolwiek graliśmy.Zazwyczaj, kiedy przyjeżdżamy na występ, bierzemy samochód i pakujemy do niego swoje rzeczy oraz instrumenty i wyruszamy do hotelu, żeby odpocząć. Ale wtedy była świetna pogoda i mieliśmy dzień wolny , więc wynajęliśmy skutery (było nas sześciu). Z boku to wyglądało bardzo śmiesznie: jechaliśmy na skuterach jak nastolatkowie. Wyszliśmy z hotelu i pojechaliśmy do wulkanu Etna. Byliśmy tymi skuterami wszędzie, pojechaliśmy przez całe miasto Taormina, wypełnione ludźmi. Jechaliśmy jak szaleni! Kolega z naszej ekipy (to był jego drugi czy trzeci raz na skuterze) jechał bardzo szybko. Ja zjechałem w dół i spadłem a kolega chciał mnie ominą i zjechać w drugą stronę. W efekcie skręcił kierownicą w bok i wywrócił się razem ze skuterem na ziemię... Tak jednoślad stracił jedną rączkę. To było naprawdę śmieszne! (śmiech)Dawaj....projektantem samochodów. Moje studia były z tym związane i miałem nawet nim zostać. Ale wiesz, czasami studiujemy jedno, a w życiu robimy co innego.Nie mógłbym pracować w fabryce wykonując ciągle tę samą pracę. Będąc na studiach przez jakiś czas w lecie tam pracowałem, żeby zarobić pieniądze. To była jedyna praca, którą udało mi się znaleźć. Było okropnie i bardzo ciężko. Nigdy bym tego nie powtórzył.Szacunku do innych. Na przykład jak się zachowywać podczas wywiadów, kiedy się dopiero zaczyna pracować w branży muzycznej. I jak być sobą i nie tracić swojej tożsamości będąc sławnym.Myślę, że najważniejsze jest to, żeby być ze swoją rodziną i utrzymywać z nią kontakt, kiedy jesteś daleko. Bliscy znają Cię najlepiej i powiedzą Ci, kiedy zmieniasz się w drania i woda sodowa uderza Ci do głowy.Chciałbym umieć grać na trąbce, nauczyć się języka polskiego i pilotować samolot.Przede wszystkim staram się, aby ludzie wokół mnie czuli się dobrze i komfortowo. Na co dzień staram się być naturalny, po prostu jestem sobą! Cenię sobie też szacunek do innych.Za rodziną, moją dziewczyną i wolnym czasem dla siebie.Tak. Ale nie sława jest problemem tylko bardziej częste podróże, życie w samolotach oraz ciągłe pakowanie i rozpakowywanie walizki. Owszem, tęsknię za poprzednim życiem , ale teraźniejsze życie też bardzo mi się podoba. Uważam, że jestem farciarzem.Zawsze chcemy rzeczy, których nie mamy... Dla mnie jest ważne mieć wokół siebie ludzi, którzy mnie lubią, bo przecież można mieć wiele fanów i czuć się samotnym.W dzieciństwie imponował mi Fernando Alonso. Lubię Formułę 1 i chciałem zostać rajdowcem.Tak, może w kolejnym miesiącu. Nie mogę Ci zdradzić szczegółów, ale to będzie ktoś ze Stanów Zjednoczonych.