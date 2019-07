Andrzej Czerwiński: W aptekach brakuje podstawowych leków

- Do mojego biura przychodzą osoby, które nie mogą dostać w aptekach konkretnego leku. Ceny lekarstw stale drożeją, a ministerstwo chwali się, że działa. W tej chwili byłem w aptece i spytałem o dostępność leku na nadciśnienie. Nie ma od kilku tygodni jednego z najbardziej popularnych, Lotensin. Według wyszukiwarki ten lek najbliżej Nowego Sącza jest w aptece oddolnej 145 kilometrów – zaznacza Andrzej Czerwiński.

W takim wypadku aptekarz odsyła chorego z powrotem do lekarza, aby przepisał inny lek. Zdaniem posła Platformy Obywatelskiej to duży problem, a Ministerstwo Zdrowia go bagatelizuje i odsyła zaniepokojonych do wyszukiwarki leków.