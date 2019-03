Andrzej Grabowski na diecie cud! Nie uwierzycie, ile zrzucił z wagi

Grabowski rok temu zdecydował się na operację zmniejszenia żołądka. Krakowski aktor trzymał się rygorystycznej diety i dało to niesamowite wyniki. Spadł na wadze o 42 kg! A jeszcze jesienią 2017 r., gdy toczyła się jego sprawa rozwodowa, Andrzej Grabowski ważył ok. 150 kg!

Aby uzmysłowić wam, jak wielki to przeskok wagowy, postanowiliśmy zestawić jego zdjęcia sprzed i po metamorfozie. Zobaczcie sami, jak gigantyczną pracę wykonał Grabowski. Co ciekawe, on sam zapowiada, że na tym nie koniec... Chce jeszcze zrzucić odrobinę!

