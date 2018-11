Andrzejki i Katarzynki 2018: tradycje i wróżby. Andrzejki i Katarzynki - co to za święta

Andrzejki 2018: wróżby i przepowiednie

W wieczory poprzedzające oba te dni przepowiadane są najsłynniejsze wróżby. I tak w wigilię św. Katarzyny wróżą sobie kawalerowie, natomiast w przeddzień święta Andrzeja - 29 listopada - panny. Co ciekawe, o ile poszczególne przepowiednie różnią się między sobą, to wróżby mają jeden cel: powiedzieć jak wyglądać będzie całe nasze dalsze życie.

Święta Katarzyna adwent zawiązuje. Sama hula, pije, a nam zakazuje

W wigilię św. Katarzyny dużą rolę odgrywały sny. Jeśli chłopcu przyśniła się biała kura, oznaczało to, że jego przyszła małżonka będzie panną. Czarny ptak symbolizował wdowę, zaś kwoka z kurczętami - wdowę z dziećmi.

Sowa to nic innego, jak symbol mądrości potencjalnej żony, natomiast siwy koń zwiastował długie kawalerstwo.

Inną ciekawą wróżbą, była ta z wykorzystaniem gałązki wiśni: jeśli po ścięciu jej 25 listopada i włożeniu do wody, zakwitła do Bożego Narodzenia, oznaczało to, że kawalerowi uda się "stanąć na ślubnym kobiercu z damą miłą sercu".

W celu przepowiedzenia imienia swojej wybranki, wieczorem wkładano karteczki z imionami pod poduszkę, które losowano zaraz po przebudzeniu. To właśnie z tego zwyczaju wywodzi się powiedzenie „na świętej Katarzyny są pod poduszką dziewczyny”.

O ile obecnie popularniejszą okazją do organizacji imprez są zabawy andrzejkowe, tak dawniej, to właśnie 25 listopada wyznaczał termin rozpoczęcia przygotowań do adwentu. Wszak „Święta Katarzyna adwent zawiązuje. Sama hula, pije, a nam zakazuje”.

Andrzejki 2018: nie tylko wróżby z wosku

Wróżby z wosku, ścieżka z butów, karteczki z imionami, czy przewidywanie przyszłości z fusów po kawie – z tego wręcz słyną Andrzejki, czyli imieniny Andrzeja. Dodajmy do tego jeszcze barwne i nietuzinkowe przebrania oraz makijaże, ciekawie przystrojone wnętrze i przepyszne przekąski, a ostatni wieczór listopada może być niezapomniany.

Tradycja andrzejkowych wróżb sięga nawet kilka wieków wstecz i znacząco się zmieniła na przestrzeni kilkuset lat. Początkowo udział w zabawie brały tylko dziewczęta i to niezamężne, a mężczyźni bawili się wspólnie przy okazji katarzynek. Zmienił się również sam stosunek do wróżb – niegdyś wierzono, że z pewnością spełnią się one w przyszłości, natomiast dzisiaj podchodzimy do tego z większym dystansem i traktujemy ten wieczór jako pretekst do świetnej zabawy.

Żeby andrzejkowa noc była niezapomniana i pełna wrażeń, przedstawiamy kilka sposobów, które są przepisem na udaną imprezę.

Wróżby andrzejkowe - przyszłość nie ma już tajemnic

Zastanawiasz się nad tym, kto będzie twoim partnerem życiowym, kiedy doczekasz się potomka i czy będzie to chłopiec czy dziewczynka? Odpowiedzi na te pytania szukały już nasze babcie i legendy głoszą, że poznawały je właśnie tego dnia.

Zatem nie zwlekaj, tylko wraz z gośćmi poszukajcie ciekawych wróżb, które otworzą przed wami tajemnice, jakie kryje nadchodzący rok.

Do tych najbardziej popularnych zabaw należą wróżby z wosku przelewanego przez klucz i odczytywanie figur, jakie się z niego tworzą. Dzięki ścieżce ułożonej z butów, dowiecie się u kogo pierwszego będziecie bawić się na weselu.

A jeżeli nie znacie jeszcze imienia swojego partnera lub partnerki, poznacie je dzięki karteczkom z imionami i szpilce. Nie zapomnij o odpowiednim nastroju – zapal niezliczoną ilość świec, zadbaj o przytłumione światło, gadżety i obowiązkowo kule do wróżenia.

Miłej zabawy!