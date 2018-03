Aktorka Anna Mucha często pokazuje na Instagramie odważne zdjęcia. Ostatnio wrzuciła zdjęcia w kreacji z głębokim dekoltem. Fani byli zachwyceni. "Piękna", "wspaniała", "zjawiskowa", "wyglądasz uroczo" - pisali w komentarzach. Aktorka już przyzwyczaiła, że co jakiś czas wrzuca do sieci zdjęcia, na których podkreśla swoje atuty. Nie da się ukryć, że Pani Ania to bardzo piękna kobieta. Zobaczcie zresztą sami...

