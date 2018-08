Z uwagi na nadzwyczajną falę upałów Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek apeluje do pracodawców o skracanie czasu pracy pracownikom, w szczególności tym, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin.

Główny Inspektor Pracy przypomina o obowiązku zapewnienia nieodpłatnie zimnych napojów, gdy temperatura w pomieszczeniach pracy przekracza 28 stopni Celsjusza, a na otwartej przestrzeni 25 stopni. Napoje powinny być dostępne stale, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych. A temperatura na zewnątrz jest jeszcze większa. W środę słupki rtęci wskażą nawet 33 stopnie, ale odczuwalna temperatura wyniesie 36 stopni.Dla większości osób maksymalna temperatura, w jakiej mogą pracować w pomieszczeniach, nie została określona. Takie uregulowanie wprowadzono dla pracowników młodocianych (16-18 lat). Nie mogą oni pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30 stopni, a wilgotność względna powietrza - 65 proc. Jeśli temperatura przekracza określone maksimum, młodociani mogą odmówić przyjścia do zakładu.Przy pracach brudzących wykonywanych na otwartej przestrzeni, bez dostępu do wody bieżącej, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika.- Mimo że kodeks pracy nie przewiduje innych przywilejów dla osób pracujących podczas upałów, nie oznacza to, że pracodawcy nie mogą z własnej inicjatywy lub na wniosek pracowników zastosować różnych udogodnień. Dobrym pomysłem jest na przykład wprowadzenie dłuższych lub częstszych przerw czy skrócenie czasu pracy – podkreśla Natalia Bogdan, prezes zarządu Jobhouse.Zobacz też: Żar leje się z nieba, w komunikacji miejskiej ukrop. "Masakra, ale jechać trzeba"