Metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski w Wigilię przed północą przybył do Żywej Szopki przy Bazylice Franciszkanów aby mieszkańcom i gościom przebywającym w Krakowie złożyć świąteczne życzenia.

- Z całego serca życzę wam głębokiej wiary, że oto Bóg jest pośród nas. Silnej nadziei, że dojdziemy kiedyś do Niego. I miłości, miłości do samego Boga, pełnej wdzięczności i miłości do drugiego człowieka, bo przyjście Chrystusa na świat jeszcze bardziej pogłębiło w nas poczucie braterstwa, a jednocześnie Synostwa Bożego. W tym trwajcie, to w sobie pogłębiajcie – powiedział ks. abp Marek Jędraszewski.- Z tymi najlepszymi myślami przeżywajcie święta Bożego Narodzenia i ten wspaniały, pełen radości czas bożonarodzeniowy – dodał metropolita krakowski.W wigilijną noc w szopce odbywało się kolędowanie z franciszkańskim zespołem „Fioretti”. Przed bazylikę przybyło wielu krakowian, a także turyści z różnych krajów, którzy spędzają święta pod Wawelem. Wszyscy składali sobie życzenia i przełamali się opłatkiem. Wieczór zwieńczyła pasterka w Bazylice św. Franciszka z Asyżu.[cs] [/cs]Tradycja przygotowania bożonarodzeniowej szopki sięga aż 1223 roku, kiedy we włoskiej miejscowości Greccio św. Franciszek razem ze swoimi braćmi chciał odtworzyć atmosferę narodzin Chrystusa. Za zgodą papieża przygotował żłób, siano oraz sprowadził woła i osła. Zainspirowani tym wydarzeniem, bracia franciszkanie z krakowskiego seminarium duchownego w 1992 roku postanowili zorganizować pierwszą tego typu szopkę w Polsce. Inicjatywa została bardzo dobrze przyjęta przez mieszkańców i stała się nieodłączną tradycją świąt Bożego Narodzenia w Krakowie.W tym roku Żywa Szopka jest organizowana po raz 25. W Boże Narodzenie i drugi dzień świąt spotkanie rozpoczyna się w godzinach popołudniowych. Podczas trwania wydarzenia każdy ma możliwość znalezienia ulubionej atrakcji: spektakle jasełek, kolędowanie z zaproszonymi zespołami oraz żywe zwierzęta w specjalnie przygotowanych zagrodach (w tym roku dotarły dwie lamy i oślica z krakowskiego Ogrodu Zoologicznego oraz owce i króliki od prywatnych hodowców).14 – rozpoczęcie spotkania „Święty Franciszek, Greccio, wół i osioł” – o. Andrzej Zając OFMConv14.30 – Jasełka – uczniowie Zespołu Szkół im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie15.30 – kolędowanie – Zespół „Na Maksa” (Harmęże)16.30 – wizyta o. Mariana Gołąba OFMConv – prowincjała krakowskiej prowincji franciszkanów17 – kolędowanie – franciszkański zespół „Fioretti” (Kraków)14 – rozpoczęcie spotkania „Kilka słów o Bożym Narodzeniu” – ks. Wojciech Węgrzyniak14.30 – kolędowanie – zespół „Jakubowe Muszelki” (Kraków)15.30 – Jasełka – Niezależne Domostwo „San Damiano” w Chęcinach16.30 – kolędowanie – zespół „Ku Chwale” (Nowy Sącz)18.15 – kolędowanie – Magda Anioł (Katowice).