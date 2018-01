Na wczorajszym posiedzeniu (16 stycznia) Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich zarekomendowała odrzucenie wniosku prokuratury o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta. Ostateczną decyzję podejmie cały Senat na dzisiejszym posiedzeniu.

Prokuratura Regionalna w Katowicach wystąpiła do Senatu z wnioskiem na wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Prawa i Sprawiedliwości senatora Stanisława Koguta. Wczoraj (16 stycznia) w tej sprawie w trybie tajnym obradowała senatorska Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich. Po prawie czterech godzinach debaty, w głosowaniu dziewięciu senatorów, członków komisji, opowiedziało się przeciwko wyrażeniu zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora ze Stróż. Jeden senator wstrzymał się od głosu.Senatorowie uznali, że prokuratura może postawić zarzuty Kogutowi, a nawet postawić go w stan oskarżenia, bez konieczności jego zatrzymania i aresztowania.Dzisiaj o godz. 11 w Warszawie rozpocznie się 54. posiedzenie Senatu RP. W planie jest punkt dotyczący Stanisława Koguta, który w grudniu ubiegłego roku, zaraz po informacji dotyczącej zarzutów jakie chcą mu postawić śledczy, zrzekł się immunitetu. Od wyników głosowania, które również będzie tajne, zależeć będzie to, czy senator PiS zostanie zatrzymany i aresztowany.Prokuratura chce postawić Stanisławowi Kogutowi zarzuty popełnienia trzech przestępstw o charakterze korupcyjnym. Śledczy uważają, że senator miał wywierać wpływ między innymi na prezydenta Krakowa oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków, by zablokować wpisanie budynku dawnego hotelu Cracovia i kina Kijów w Krakowie do rejestru zabytków. W zamian za to osoby związane ze spółką Echo Investment miały udzielić Kogutowi korzyści majątkowej w kwocie 1 miliona złotych, z czego połowa została przyjęta w formie darowizny wpłaconej na rzecz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach.Drugi zarzut dotyczy pośredniczenia przy załatwieniu sprawy więźnia skazanego za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Powołując się na wpływy w Areszcie Śledczym w Krakowie, senator miał pomóc w zamianie sposobu odbywania kary przez skazanego na lżejszy system półotwarty, w zamian za korzyść majątkową o wartości co najmniej 24 tys. zł w postaci oświetlenia obiektów sportowych należących właśnie do Fundacji.Trzeci dotyczy przyjęcia przez senatora korzyści majątkowej o wartości co najmniej 170 tys. zł. Pieniądze miały zostać wręczone w zamian za wywarcie wpływu na prezesa zarządu i członków zarządu PKP S.A. w zakresie podjęcia decyzji dotyczącej jednej z umów zawartych pomiędzy PKP a spółką Małopolskie Dworce Autobusowe.