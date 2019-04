Asystent Google ułatwi walkę z cukrzycą. Nowa funkcja dla diabetyków

System oparty o samodzielne wpisywanie haseł do wyszukiwarek powoli odchodzi do lamusa. W Stanach Zjednoczonych już ponad 40 proc. informacji wyszukiwanych w internecie sterowanych jest za pomocą naszego głosu. Podobne tendencje obserwuje się na całym świecie. Inteligentne smartfony pozwalają nam już na to, by po prostu zadać pytanie Google, zamiast ręcznie „wklepywać” w okno wyszukiwarki to, czego chcemy się dowiedzieć.

Usługa ta od niedawna jest już dostępna również w Polsce i mimo że system ten jeszcze „raczkuje”, to ma coraz więcej zwolenników. Wkrótce mogą do nich dołączyć także polscy diabetycy, którzy mają szansę na to, by dużo łatwiej niż do tej pory zdobywać dane np. na temat wskaźników ułatwiających utrzymanie prawidłowej glikemii.

Ok, Google – jak walczyć z cukrzycą?

Polska wersja Asystenta Google, dzięki współpracy ze skierowanym do diabetyków serwisem cukrzyca.pl, umożliwia już szybkie wyszukiwanie głosowe m.in. informacji o indeksie glikemicznym wybranych produktów spożywczych czy ich wymiennikach węglowodanowych lub białkowo-tłuszczowych.

Aplikacja jest w stanie nie tylko szybko odpowiedzieć osobom walczącym z cukrzycą na pytania, których weryfikacja często wymagała sprawdzenia wielu tabel. Na dodatek ma także motywować diabetyków do tego, by nie poddawali się chorobie.