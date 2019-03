Autystyczny Natan Waśko chciałby jeździć na rowerze jak inne dzieci

Emma Waśko to mama autystycznego Natana, która ze względu na chorobę syna założyła fundację ,,Help You", w której jest też prezesem. Daje swoim podopiecznym nadzieję i pomaga spełniać ich marzenia teraz chciałaby pomóc swojemu synkowi. Na portalu zrzutka.pl zbiera pieniądze na specjalny, trzykołowy rower tandem, przystosowany do osób z niepełnosprawnością, potrzebuje 6 tys. złotych. Przy pomocy ludzi wielkiego serca to marzenie jest możliwe do zrealizowania.