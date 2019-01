Awaria w PKO BP. Nie było dostępu do kont bankowych

Awaria w banku PKO BP spowodowała, że nie można było zalogować się do systemu internetowego. Podczas próby wejścia na swoje konto występuje błąd.

- Trwają prace modernizacyjne. Serwis bankowości elektronicznej iPKO jest w tej chwili niedostępny. Przepraszamy za utrudnienia - czytamy w komunikacie, który pojawia się na ekranie przy próbie logowania.

PKO BP wydało oświadczenie w tej sprawie i zapewnia, że awaria zostanie usunięta tak szybko, jak to możliwe.

- Informujemy, że obecnie z powodów technicznych dostęp do serwisu iPKO oraz aplikacji IKO jest utrudniony. Trwają prace nad przywróceniem dostępu do usług. Jednocześnie informujemy, że karty płatnicze powinny działać prawidłowo. Przepraszamy za utrudnienia - napisało PKO BP na swoim profilu na Facebooku.

Ostatecznie awaria została usunięta ok. godz.17.30.

Stanowisko banku PKO BP

Informujemy, że utrudnienia zostały usunięte. Od godziny 16.30 przywrócony został pełen dostęp do usług bankowości elektronicznej iPKO, od godz. 19.00 również do bankowości mobilnej IKO. Karty działały bez utrudnień. Wszystkie przelewy przychodzące zostały zaksięgowane.

Problemy były spowodowane przez niezależną od nas usterkę techniczną, przecięcie światłowodów zapewniających komunikację. O incydencie poinformowano odpowiednie organy państwowe.

Z uwagi na niedogodności, zdecydowaliśmy o zwolnieniu Klientów korzystających z iPKO z opłat za przelewy natychmiastowe od dziś, od godz. 18.00 do poniedziałku, 29.10.2018 do końca dnia. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.