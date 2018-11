Babice. Milena Sadowska chce zostać Miss Polonia 2018 [ZDJĘCIA]

Miss Polonia 2018. Walka o to prestiżowe wyróżnienie

Najpiękniejsze z pięknych, czyli 20 finalistek konkursu Miss Polonia zaprezentuje swoje wdzięki przed jury oraz publicznością. Kandydatki o względy tej drugiej walczą już od miesiąca. Trwa SMS-owe głosowanie, w którym do zdobycia jest tytuł Miss Publiczności.

Walka o to prestiżowe wyróżnienie jest niezwykle zacięta. W najnowszym rankingu Milena Sadowska zajmuje drugie miejsce. Oddanych na nią zostało 16,6 proc. głosów. Prowadzi natomiast Magdalena Karwacka, która uzyskała 20,8 proc. Rywalizacja o zwycięstwo toczyć się będzie do samego końca, a jest o co walczyć, bo dziewczyna, która wygra, nie tylko zdobędzie tytuł Miss Publiczności, ale również otrzyma przepustkę do ścisłego finału - znajdzie się w gronie pięciu finalistek konkursu.

Miss Polonia 2018. Głosowanie trwa do 10 listopada do godz. 21

Wesprzeć kandydaturę Mileny Sadowskiej można wysyłając SMS na numer 73601. W treści należy wpisać MISSPOLONIA.4. Koszt SMS-a to 3,69 zł z VAT. Głosowanie trwa do 10 listopada do godz. 21. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas finałowej gali. Tę w tym roku poprowadzą Olivier Janiak wraz z Patricią Kazadi.

Znakomitości nie zabraknie także w gronie jury. Zasiądzie w nim m.in. Stefano Terrazzino, tancerz, piosenkarz i aktor oraz Aleksandra Stajszczak, Miss Polonia 1993. Transmisję z gali będzie można oglądać na żywo na stronie www.misspolonia.com.pl.

Trzymamy kciuki za naszą kandydatkę. Dla niej konkurs ten to przepustka do wielkiej kariery w branży modelingu. Podczas obozów przygotowawczych uczyła się choreografii, poruszania na scenie. Specjalnej diety nie stosuje, bo jak mówi, jej sprzymierzeńcem są dobre geny odziedziczone po rodzicach. O aktywności jednak nie zapomina. - Regularne ćwiczenia na siłowni to podstawa. Widzę efekty tej pracy - podkreśla.