Bądź odważny i zrób krok w przyszłość. 10 czerwca rozpoczyna się w Krakowie 9. Małopolski Festiwal Innowacji

Pędź innowacyjnymi torami

O tym, że na innowacyjny start w nowoczesny biznes nigdy nie jest za późno, przekonamy się właśnie podczas konferencji Innowacyjny start - kolejny krok w biznesie, która odbędzie się 10 czerwca w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, al. Jana Pawła II 39 w godz. 13.00-17.00.

Wybitni eksperci i praktycy dowiodą, że przedsiębiorczość oparta na nowoczesnych rozwiązaniach i zaawansowanych technologiach to najlepsza droga do sukcesu. Uczestnicy konferencji porozmawiają o niestandardowym podejściu do projektowania usług i produktów oraz potrzebie otwartości na nowe pomysły. Podpowiedzą, jak identyfikować potrzeby klientów, jak je zaspokajać i kreować nowe. Będzie okazja do poznania firm, które właśnie dzięki innowacjom zawojowały rynek i dzisiaj są liderami w branży. Bo innowacyjność, jak żadne inne działanie, nie sprzyja lepiej podnoszeniu konkurencyjności w danej branży, a tym samym w całej gospodarce.

Konferencję otworzy marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.

Wynalazki ułatwiają życie

Nie trzeba wyważać otwartych drzwi, wystarczy iść śladami innych, podpatrzeć nowe rozwiązania i... zostać wynalazcą. O tym, że to wcale nie musi być takie trudne, przekonamy się podczas 9. Małopolskiego Innowacji, gdzie będą prezentowane nowoczesne projekty w różnych dziedzinach, a wszystko po to, by ułatwić nam życie i codzienne funkcjonowanie. Oto niektóre z nich.

Ekologiczny Cab Bike Hawk – napędzany siłą ludzkich mięśni personalizowany rower trójkołowy w zabudowie wykonanej z kompozytu.