Basia mieszka w mieście z rodzicami, dwójką braci, żółwiem Kajetanem i pluszowym przyjacielem Miśkiem Zdziśkiem. Czasami, jak każdy przedszkolak, napotyka wielkie problemy, z którymi musi sobie poradzić.„Basia” to adaptacja pięciu książek z kultowej już serii stworzonej przez Zofię Stanecką i Mariannę Oklejak. Reżyserom serialu, Marcinowi Wasilewskiemu i Łukaszowi Kacprowiczowi, udało się zachować styl rysunków, charakterystyczne poczucie humoru i język znane z książek o Basi. Seria pokazuje świat z perspektywy pełnej ciekawości pięciolatki, dla której wyprawa do zoo, biwak, dzień w przedszkolu , a nawet pobyt w domu z katarem są początkiem niezwykłej przygody. Basia, jak każdy pięciolatek, czasem jest niegrzeczna, miewa ciekawe pomysły i przygody.Każdy z pięciu odcinków, które możemy zobaczyć na dużym ekranie, zaprasza widzów do radosnego i pełnego przygód świata dziewczynki, która codziennie uczy się czegoś nowego. Dużym atutem jest to, że dydaktyczne przesłanie opowieści jest nienachalne i doskonale ukryte w ciekawej i wciągającej fabule. Z Basią mogą identyfikować się inne przedszkolaki, bo autorom udało się stworzyć postać pełną autentyczności. Basia nie jest naiwna, jest ciekawa świata, zadaje pytania, które są bliskie najmłodszym. A język, którym je zadaje, też jest autentyczny i bliski dzieciom.Ja i mój prawie 6-letni syn nie możemy się już doczekać kolejnych odcinków przygód Basi i pełnego metrażu. Polecam!„Basia i upał w zoo”; „Basia i Anielka”; „Basia i nowy braciszek” (premiera); „Basia i biwak”; „Basia i dziadkowie”reż. Marcin Wasilewski, Łukasz KacprowiczPolska, 2018, 50′; kategoria wiekowa 4+Produkcja: Grupa Smacznego, Muzyczne Studio Produkcyjne SPOT, Studio Miniatur Filmowych, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, Evergreen EntertainmentSeria dofinansowana przez Polski Instytut Sztuki FilmowejDystrybucja: Stowarzyszenie Nowe Horyzontypremiera: 14 kwietnia 2018