Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę wydatki Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Jak wynika z informacji, do których dotarł portal gazeta.pl, 167,9 tysięcy złotych to wydatki na usługi wizażu poniesione przez kancelarię w okresie marzec-grudzień 2017. Najczęściej z pomocy wizażystów korzystała wówczas Beata Szydło. Internauci nie mogli przejść wobec tego faktu obojętnie i tradycyjnie w sieci pojawiło się wiele memów komentujących wydatki na wizaż. Zobaczcie sami w galerii.

Wydatki na wizaż okiem NIK

Z budżetu 2017:

@PremierRP wydał 167 tys. zł na wizaż😱

a w dn. 11-13 grudnia 2017 r. za pojedynczą usługę wizażu zapłacono 49 tys zł., chociaż #NIK wycenił ją na 1 tys.zł, w dodatku nie wiadomo, kto zajumał te pieniądze‼️Naprawdę‼️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️#OddajcieKasę — Iza Leszczyna✌️🇵🇱 (@Leszczyna) 15 czerwca 2018

Informacja o kwotach wydanych między innymi na wizaż pojawiła się na portalu gazeta.pl, który dotarł do dokumentu NIK-u pt.:Za świadczenie usług makijażowych odpowiedzialnych było trzech wykonawców, a suma wydatków z okresu 9 miesięcy to kwota 167,9 tysięcy złotych.Jest to znacznie więcej niż w latach poprzednich. Wydatki w latach 2014-2016 na usługi tego typu wynosiły 107,2 tysiące złotych.O wnioskach płynących z raportu NIK poinformowała na Twitterze posłanka PO, Izabela Leszczyna.