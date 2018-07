Szykują się kolejne, rewolucyjne zmiany w egzaminach na prawo jazdy - czytamy na rmf24.pl. Ministerstwo Infrastruktury chce, by egzaminatorzy Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego byli zatrudniani przez wojewodów i tym samym stali się pracownikami administracji rządowej. Ponadto zaproponowano, by egzamin na prawo jazdy był kontynuowany nawet po błędach. Ponadto mają zostać zalegalizowane tzw. jazdy rodzicielskie - dzięki nim będzie możliwe prowadzenie auta pod opieką rodzica jeszcze przed egzaminem.

Egzaminy mają być kontynuowane nawet wtedy, gdy zdający popełnił błędy. - Manewr czy zachowanie kierowcy, które powoduje że on nie zdaje egzaminu nie może wpływać na to, że egzamin nie jest dalej kontynuowany - przekonuje minister Andrzej Adamczyk, cytowany przez rmf24.pl. Chodzi o to, by zdający mógł dowiedzieć się, jak wygląda egzamin praktyczny , jakie błędy popełnia i nad czym musi jeszcze popracować.Resort zapowiada też, że egzaminatorzy staną się pracownikami wojewodów, a do WORD będą przyjeżdżali tylko przeprowadzać egzaminy. Tym samym opłaty za egzaminy trafią do budżetu wojewody. Dzięki tej zmianie nie będzie podejrzeń, że egzaminatorzy celowo "oblewają" kursantów, by zasilać budżet WORD.Rewolucją ma być też prowadzenie samochodu przez kierowcę, który nie ukończył jeszcze kursu. Będzie on musiał jeździć pod opieką rodzica.Zmiany mają zacząć obowiązywać za kilka miesięcy.

ZOBACZ KONIECZNIE: