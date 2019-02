Będą wyższe bonifikaty za uwłaszczenie gruntów. Nowelizacja ustawy podpisana przez prezydenta

Będą wyższe bonifikaty dla osób na mieszkających na uwłaszczonych gruntach należących wcześniej do Skarbu Państwa – ogłosiła we wtorek 12 lutego 2019 Kancelaria Prezydenta RP. Dzień wcześniej, w poniedziałek, prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Wprowadza ona szereg istotnych zmian do toczącego się właśnie procesu uwłaszczania działek w Polsce.

Bonifikata na przekształcenie gruntu – nowe zasady

Przypomnijmy, że przekształcenie użytkowania wieczystego we własność wiąże się z opłatą przekształceniową. Właściciele nieruchomości położonych na uwłaszczonych gruntach mogą spłacać ją w rocznych ratach lub jednorazowo w całości. Jeśli skorzystają z tej drugiej możliwości, przysługuje im bonifikata. Według dotychczasowych zasad wynosiła ona:

na gruntach Skarbu Państwa – 60 proc.,

na gruntach samorządowych – 10–98 proc. (w zależności od uchwały rady gminy).

Przepisy w tym brzmieniu budziły jednak wątpliwości związane z nierównym traktowaniem obywateli – ok. 500 tys. Polaków mieszkających na gruntach należących do Skarbu Państwa nie mogło skorzystać z wyższych bonifikat ustalanych przez samorządy. W efekcie dochodziło do kuriozalnych sytuacji.

Przykład: właściciel domu na państwowej działce w Warszawie mógł liczyć tylko na 60 proc. zniżki, zaś jego sąsiad posiadający dom na ziemiach samorządowych – aż na 98 proc. zniżki. Z kolei w Poznaniu w analogicznej sytuacji pierwszy właściciel otrzyma jedynie 60-procentową bonifikatę, a drugi – 75-procentową.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy ma zaradzić temu problemowi dzięki zrównaniu stawek procentowych bonifikat. Od chwili wejścia w życie nowych przepisów obowiązywać będzie zasada, że jeśli lokalny samorząd uchwali bonifikatę wyższą niż 60 proc., to bonifikata dla działek Skarbu Państwa na danym terenie zostanie automatycznie podwyższona przez wojewodę tak, żeby obie bonifikaty były tej samej wysokości.

Użytkowanie wieczyste gruntów pod garażami – co się zmieni?

Zmienią się również przepisy dotyczące gruntów pod garażami i miejscami parkingowymi. Do tej pory przy ustalaniu wysokości opłaty przekształceniowej dla działek pod lokalami przyjmowano jako podstawę obliczeń 1 proc. wartości nieruchomości gruntowej, a dla działek pod garażami i miejscami parkingowymi – 3 proc. Obecnie stawki te będą zrównane do wartości 1 proc., co sprawi, że właściciele mieszkań i domów będą odtąd płacili mniejsze kwoty za teren, na którym parkują.

Nowelizacja ustawy pozwoli również na skorzystanie z bonifikaty przy uwłaszczaniu gruntów pod garażami i miejscami parkingowymi. Na ziemiach Skarbu Państwa ta możliwość będzie zawsze dostępna z mocy ustawy, zaś w przypadku działek samorządowych rady gmin same zadecydują, czy chcą taką bonifikatę wprowadzić.

Nowe prawo dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej już w najbliższych tygodniach.