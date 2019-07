Będzie nowelizacja ustawy o spółdzielniach? Senat chce ułatwień dla wykupujących mieszkania spółdzielcze

Pochodząca z 2000 r. i wielokrotnie nowelizowana ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych reguluje m.in. zasady ustanawiania odrębnej własności mieszkań spółdzielczych. Procedura ta, nazywana potocznie „wykupem mieszkania od spółdzielni”, umożliwia przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności, czyli zostanie właścicielem lokalu spółdzielczego. Warto zaznaczyć, że wykupić można nie tylko mieszkania, ale też inne spółdzielcze lokale, np. garaże.

Przygotowany przez Senat projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych trafił 12 lipca do Sejmu. Senatorowie proponują zmianę, która ma ułatwić osobom zainteresowanym ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielczego, np. mieszkania . Teraz nad sugerowaną nowelizacją przepisów pochylą się posłowie.

– (...) ma umożliwić uprawnionym osobom dochodzenie przed sądem roszczeń o ustanowienie odrębnej własności lokalu, który należał dotychczas do spółdzielni mieszkaniowej, gdy stwierdzenie samodzielności lokalu wymaga wykonania robót adaptacyjnych.

Co to oznacza w praktyce? Chodzi o pomoc osobom, które chcą ustanowić prawo odrębnej własności lokalu spółdzielczego, ale napotykają opór ze strony spółdzielni. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy w celu ustanowienia odrębnej własności spółdzielnia musi podjąć pewne kroki, np. wykonać prace adaptacyjne. Jeśli w takiej sytuacji spółdzielnia pozostaje bezczynna i nie wykonuje wymaganych prac, cały proces ustanowienia odrębnej własności zostaje zablokowany.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu – co się zmieni?

Proponowana przez Senat nowelizacja zakłada, że spółdzielnia będzie miała 24 miesiące od daty wejścia w życie ustawy na wykonanie prac adaptacyjnych koniecznych do ustanowienia odrębnej własności lokalu (np. podziału czy połączenia nieruchomości). Jeśli tego nie zrobi, osoba starająca się o wykup mieszkania spółdzielczego będzie mogła złożyć do sądu odpowiedni wniosek, a wówczas sąd orzeknie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu. Co więcej, spółdzielnia będzie musiała pokryć koszty postępowania sądowego.

Nowe przepisy mają lepiej chronić prawa osób zainteresowanych wykupem lokalu, umożliwiając im skuteczniejszą walkę z bezczynnością spółdzielni. Po zmianach w prawie dochodzenie swoich roszczeń w trybie procesowym będzie możliwe tylko wtedy, gdy do przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności brakuje wyłącznie oświadczenia woli spółdzielni.